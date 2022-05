Una de las cosas que ha sorprendido de ‘Top Gun Maverick’ es la aparición de Val Kilmer, pues el actor sufrió un agresivo cáncer de garganta antes de que la película siquiera entrara en filmación.

No sólo eso, en ‘Top Gun Maverick’ podemos escuchar nuevamente a Val Kilmer como Iceman, algo que nadie esperaba, tomando en cuenta que perdió la voz como consecuencia de la enfermedad.

Sin embargo, la voz de Val Kilmer en ‘Top Gun Maverick’ no sería la suya como tal, sino una recreación fiel de lo que era su tono vocal recreado por una IA.

Val Kilmer trabajó al lado de la empresa Sonomatic para recuperar su voz, con tonos y frecuencia adaptada a la que se supone, tendría el actor en la vida real de no haber padecido cáncer en la garganta.

Val Kilmer no había hablado desde 2017, que se recuperó de su padecimiento, fue hasta ‘Top Gun Maverick’ que pudo usar su nueva voz sintética.

Sin lugar a dudas es todo un logro, pues más de uno en realidad pensamos que Val Kilmer pudo usar su voz en ‘Top Gun Maverick’.

‘Top Gun Maverick’ es el mayor éxito de Tom Cruise en su carrera

Si bien Tom Cruise a tenido una carrera bastante prolífica en el cine, con pocos descalabros; ‘Top Gun Maverick’ se convirtió en su mayor estreno, en tan sólo un fin de semana.

‘Top Gun Maverick’ hizo 156 mdd (3 mil mdp) en Estados Unidos y 126 mdd (2.4 mil mdp) en el resto del mundo, dando un resultado de 282 mdd (5.5 mil mdp).

Con esto, ‘Top Gun Maverick’ supera a producciones anteriores de Tom Cruise como la original ‘Top Gun’ y toda la saga de ‘Misión Imposible’; además de quitarle el primer lugar de taquilla a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Top Gun: Maverick (Paramount)

‘Top Gun Maverick’ costó 152 mdd, por lo que en tan sólo 3 días ya habría cubierto gran parte de su costo total, incluyendo el gasto que se hizo para promocionarla.

Algunos especialistas apuntan que de seguir así, ‘Top Gun Maverick’ podría ser la primera película de Tom Cruise en alcanzar la barrera de los mil millones de dólares.

No obstante, la llegada de ‘Jurassic World Dominion’ el 1° de junio, significaría un gran obstáculo para ‘Top Gun Maverick’.

Con información de Gizmodo.