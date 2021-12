Tom Holland interpretará a Fred Astaire en biopic de Sonic. Tras los rumores, el actor confirmó el papel que tendrá en su próxima película, después de dar vida una vez más a Peter Parker en ‘Spider-Man: No Way Home’.

En plena gira promocional de ‘Spider-Man: No Way Home’, Tom Holland ha soltado la bomba del personaje que interpretará en su próxima película, al lado de la productora Sonic Picture, que al parecer no dejará ir de sus filas al actor.

Esto luego de que el actor británico confirmó que dará vida a una de las leyendas de Hollywood al icónico actor, bailarín y cantante Fred Astaire , lo que significaba sin duda alguna el reto más ambicioso para Tom Holland.

Fred Astaire en “Another Evening with Fred Astaire” (NBC)

‘El guión llegó hace una semana. No lo he leído todavía (...) pero interpretaré a Fred Astaire’ , dijo Tom Holland a la prensa durante un evento promocional de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Se sabe, hasta el momento que el proyecto del biopic de Fred Astaire que prepara Sonic ‘está en su primera etapa’ , según informó un agente de la productora cinematográfica a la revista Variety.

Promoting #SpiderManNoWayHome in London, Tom Holland says he'll play Fred Astaire in a film and discusses his future as Peter Parker. pic.twitter.com/iEhujKhFqw — AP Entertainment (@APEntertainment) December 5, 2021

Tom Holland retomará el baile para interpretar a Fred Astaire

Tom Holland retomará el baile para interpretar a Fred Astaire. El actor se enfrentará nuevamente a esta disciplina artística donde tendrá que demostrar de que esta hecho.

Debido a que no es la única película biográfica de Fred Astaire que veremos próximamente en la pantalla.

Luego de que Amazon esté produciendo una propia, con Jamie Bell como el legendario bailarín junto a Margaret Qualley como Ginger Rogers.

Recordemos que Tom Holland y Jamie Bell, ambos actores británicos comenzaron sus carreras interpretando a Billy Elliot.

El primero participó en los escenarios, con la obra de teatro ‘Billy Elliot the Musical on the West End’ de 2008 a 2010.

Tom Holland (@tomholland2013 - Instagram)

Mientras que Jamie Bell es recordado como el Billy Elliot de la pantalla grande con la cinta del mismo nombre que se estrenó en el año 2000.

Aunque Tom Holland también ha impactado en el baile con su legendaria participación en “Lip Sync Battle” de 2017 , dejando a todos con la boca abierta.