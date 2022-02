‘The Batman’ tendrá estreno anticipado en México; Warner Bros. confirmó que la nueva película del Caballero de la Noche llegará dos días antes a nuestro país que el resto del mundo.

Oficialmente la fecha de estreno de ‘ The Batman ’ será el 4 de marzo en Estados Unidos y la mayoría de los territorios; sin embargo, hace un par de meses se anunció que México la recibiría el día 3.

Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, Warner Bros. dio a conocer que ‘The Batman’ tendrá un pre-estreno el día 2 de marzo ; es decir, dos días antes que en Estados Unidos.

Pre-estreno The Batman (@WBPictures_Mx)

Hasta donde se sabe, las funciones del pre-estreno de ‘The Batman’ serán regulares; es decir, estarán en cines de todo México y en todos los horarios, no serán proyecciones especiales escogidas.

También hay que señalar que hasta donde se ha confirmado, ‘The Batman’ no tendrá función de medianoche , tal y como ha sucedido con todos los estrenos en México desde el inicio de la pandemia.

Los horarios de ‘The Batman’ aún no están disponibles; pero se espera que estos sean liberados muy pronto.

‘The Batman’ tendrá su preventa el próximo 10 de febrero

El anuncio del pre-estreno de ‘The Batman’ en México llega poco después de que se anunciara la preventa a nivel mundial; la cual dará inicio el próximo 10 de febrero.

Como en otras preventas, los boletos para ‘The Batman’ estarán disponibles a través de aplicaciones y portales de las cadenas de cine, así como en los mismos complejos.

En la preventa de ‘The Batman’ se venderán entradas para el primer fin de semana de la película; podrás comprar boletos para el mismo miércoles 2 de marzo o para los días subsecuentes.

The Batman (Warner Bros.)

Si bien ‘The Batman’ es la película más esperada de 2022, especialistas confían en que no pasará lo mismo que con ‘Spider-Man: No Way Home’, cuya venta de boletos fue un caos.

Aún así, se recomienda a los fans tener paciencia y no caer en provocaciones si no consiguen su boleto para el estreno de ‘The Batman’, para no repetir el escenario de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Con información de Warner Bros.