‘The Batman’ será una película para adolescentes, esto de acuerdo a la organización MPA que clasifica las películas en Estados Unidos, que le otorgó la categoría “PG-13″.

Esto significa que ‘The Batman’ es apta para personas a partir de los 13 años, dejando abierta también la posibilidad de que niños la vean, siempre que estén acompañados de un adulto.

A pesar de tono violento y oscuro de los tráilers, se ha considerado que ‘The Batman’ no llega a tocar temas o presentar escenas al estilo de ‘Joker’ de 2019, la cual fue considerada para adultos.

The Batman (Warner Bros.)

Si bien la MPA señaló que ‘The Batman’ se ganó el PG-13 por “contenido violento y perturbador, drogas, lenguaje fuerte y material sugerente”; no es nada tan delicado como para considerarla “para adultos”.

A muchos fans les ha decepcionado que ‘The Batman’ obtenga una clasificación para adolescentes, pues se esperaba que se ganará la clasificación para adultos, como la ya mencionada ‘Joker’.

Aún así, ‘The Batman’ se mantiene como la película más esperada de 2022, y si no pasa nada más en el mundo, se estrenará en marzo de este año.

¿Es malo que ‘The Batman’ sea para adolescentes?

En general las películas de superhéroes (salvo contadas excepciones) han sido consideradas para adolescentes, niños o toda la familia, como es el caso de ‘The Batman’.

Muchos fans, sobretodo audiencias mayores de edad y veteranos de los cómics, ven esto como algo en detrimento de la calidad de los filmes; de ahí su enojo para el PG-13 de ‘The Batman’.

Sin embargo que ‘The Batman’ sea para adolescentes no es necesariamente malo; pues la clasificación en sí no habla de la calidad final del producto.

Zoë Kravitz y Robert Pattinson en la película 'The Batman' (Warner Bros. Pictures / YouTube )

Un ejemplo en películas de superhéroes es ‘The Dark Knight’, que también es PG-13 (como ‘The Batman’) y es considerada una de las mejores obras de la historia.

Por su parte ‘Birds of Prey’ recibió la categoría “Sólo para adultos” y fue un fracaso en taquilla, así como entre buena parte del público que la fue a ver.

A veces la clasificación para adultos afecta más a las películas de superhéroes, pues crea expectativas que no siempre se cumplen; además de que limita su mercado, algo que Warner Bros. no quiere con ‘The Batman’.

Con información de MPA.