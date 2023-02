Luego de que James Gunn de 56 años de edad revelara parte de su plan para el reboot the DC, ya hay interesados para participar en él, como Tanner Buchanan, actor de Cobra Kai.

Desde hace mucho tiempo los fans de Batman habían casteado a Tanner Buchanan como uno de los miembros de la batifamilia, específicamente como un potencial Jason Todd, el segundo Robin.

Sin embargo, luego de que James Gunn anunciara sus planes para The Brave and the Bold, una película que se enfocará en la relación entre Batman y su hijo, Damian Wayne, es posible que Tanner Buchanan de 24 años aparezca.

Pues a través de su Instagram, etiquetó a DC pidiendo que lo llamara, y junto a esto una foto de Damian Wayne como Robin y Batman, dando a entender que quiere ser Tanner Buchanan.

En el canon oficial, Damian Wayne es el Robin número 4 después de Dick Grayson, Jason Todd y Tim Drake.

¿Tanner Buchanan podría ser Damian Wayne en The Brave and the Bold, nueva película de James Gunn?

Tanner Buchanan ha estado haciendo ruido en las redes sociales, ¿la razón? Quiere salir en la nueva película de James Gunn, probablemente como Robin en The Brave and the Bold.

Y es que después de muchos años de estarlo pidiendo, todo indica que los fans de Batman al fin tendrán una adaptación de Damian Wayne, hijo biológico de Bruce Wayne y Talia Al’Ghul.

Quien posteriormente se convierte en el cuarto Robin y tiene una relación complicada con Bruce, por lo que la nueva película de James Gunn intentará explorar eso.

Pero, ¿Tanner Buchanan podría ser el nuevo Robin? Si bien el actor de Cobra Kai ha demostrado su talento actoral, siguiendo el plan de James Gunn, tal vez no figuraría como Damian Wayne.

La razón es simple: Damian Wayne en los cómics tiene alrededor de 14 - 15 años cuando comienza su relación cercana con su padre, Bruce Wayne y se transforma en el cuarto Robin ayudando a Batman.

Por lo que técnicamente, Tanner Buchanan no podría ser Damian Wayne a menos que se haga una adaptación de Dark Apocalipse en donde el hijo de Batman tiene 18 años.

Tanner Buchanan quiere ser el Robin de Damian Wayne en la nueva película de James Gunn (@tannerbuchananofficial / Instagram)

Fans aseguran que Tanner Buchanan podría ser Tim Drake

Si bien la adaptación live action de un Damian Wayne ha emocionado a los fans, pues el personaje se ha ganado a varios fans, muchos no creen que Tanner Buchanan pueda interpretar a Robin.

Pues tal y como se explicó, la diferencia de edad entre Tanner Buchanan, actor de Cobra Kai y Damian Wayne, es de al menos 10 años.

Pero cabe recordar que tal y como mencionó James Gunn, en The Brave and the Bold, la nueva película de Batman y Robin, también habrá varios miembros de la batifamilia .

Por lo que aseguran que de ser llamado, Tanner Buchanan podría interpretar a cualquiera de los otros ex Robins: Tim Drake o incluso Jason Todd.

Habrá que esperar para saber si es que James Gunn decide llamar o no a Tanner Buchanan para ser el Robin de Damian Wayne, o alguna otra versión como la de Tim Drake.