Sylvester Stallone estuvo a punto de morir durante las grabaciones de Rocky IV. El actor reveló a Daily Mail que un mal golpe durante la última pelea lo llevó al hospital.

Uno de los personajes más reconocidos de Sylvester Stallone es, sin duda, el boxedor Rocky Balboa.

Recientemente, el actor estadounidense de origen italiano contó que después de grabar la última pelea con Ivan Drago (Dolph Lundgren) tuvo que ser llevado al hospital pues estuvo a punto de morir.

Una de las escenas más impactantes en Rocky IV es la última pelea, donde Rocky Balboa se disputa con Ivan Drago uno de los enfrentamientos más importantes de toda su carrera, donde además, vengaría la muerte de Apollo Creed.

Sin embargo, Sylvester Stallone comentó con el equipo de grabación que la última pelea tenía que ser real, por lo que todos los golpes que recibieron él y Dolph Lundgren fueron verdaderos.

“El el primer round él me noqueó, eso es real. Él me pulverizó, pero no hice nada al respecto porque no le tomé importancia al golpe”

Sylvester Stallone