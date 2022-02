Steven Soderbergh no hace cine de superhéroes porque “nadie tiene sexo”, además de que considera que sus conceptos son muy alejados de su estilo más “humano”.

Y es que Steven Soderbergh, director de ‘Contagio’, no cree que las películas de superhéroes sean inferiores, de hecho las considera un buen género; sin embargo están muy alejadas de su visión del mundo.

Steven Soderbergh señala que está “muy ligado a la Tierra”, no concibe universos donde se rompan las leyes de la física y los personajes no tengan una atracción sexual entre ellos.

Considera que la única película de superhéroes que se adentra en dicho tema es ‘Watchmen’ de Zack Snyder, basada en el cómic homónimo de Alan Moore.

(...) aparte del hecho de que puedo doblar el tiempo y desafiar la gravedad y disparar rayos con mis dedos, no hay sexo ¡Nadie está teniendo sexo! No sé cómo decirle a la gente cómo comportarse en un mundo en el que eso no existe. Steven Soderbergh

Continuando con su argumento, Steven Soderbergh señala que en el género fantástico y el de los superhéroes, normalmente no se implica el tema sexual, puesto que no es la base de la narrativa.

Asimismo, Steven Soderberg considera que en una película de superhéroes se requiere suspender demasiado la lógica y no hacer preguntas como de dónde sacan dinero los héroes o dónde trabajan.

Simplemente las películas de DC y Marvel no son para Steven Soderbergh, aunque no censura que sean muy populares ni ataca a quienes les gustan; sin embargo, el no sabría cómo adentrarse en ese mundo.

James Gunn le señala a Steven Soderbergh que sí hay sexo en las películas de superhéroes.

Si bien muchos fans de las películas de superhéroes respondieron a las declaraciones de Steven Soderbergh, uno de los más destacados fue su colega James Gunn, quien ha hecho varias películas del género.

Con un simple tuit, James Gunn le indicó a Steven Soderbergh que hay muchos ejemplos de películas (y series) de superhéroes donde los personajes tiene sexo.

De hecho James Gunn le mostró a Steven Soderbergh varios ejemplos de sus obras, como es el caso de ‘The Suicide Squad’, ‘Guardianes de la Galaxia’ y ‘Peacemaker’.

James Gunn le responde a Steven Soderbergh (@JamesGunn)

Con todo respeto, Steven Soderbergh, algunas personas sí tienen sexo. James Gunn

Además James Gunn le citó a Steven Soderbergh varios directores que han mostrado a superhéroes teniendo sexo, tal es el caso del mencionado Zack Snyder, Richard Donner, Chloé Zhao y Tim Miller.

James Gunn reconoce que las palabras de Steven Soderbergh tienen algo de razón, pues no todas las películas de superhéroes muestra o sugieren escenas sexuales; pero si hay autores que se preocupan por este apartado.

Así como Steven Soderbergh, James Gunn considera que el sexo es algo muy humano y que si bien no es esencial en el desarrollo de un superhéroe; si es algo que puede nutrir más al personaje.

Con información de Twitter y The Playlist.