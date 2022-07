Disney+ hizo el gran anuncio de la llegada de las películas de Spider-Man a su plataforma, todas con excepción de ‘No Way Home’, la cual aún no se libera en ningún servicio.

Estamos hablando de dos de Tobey Maguire, las dos de ‘Amazing Spider-Man’ de Andrew Garfield y ‘Spider-Man: Homecoming’ de Tom Holland.

Esta es la primera vez que las películas de Spider-Man llegan al servicio de Disney+, debido a que los derechos no pertenecen a Marvel, sino a Sony, quien las ha lanzado en otras plataformas.

Spider-Man en Disney+ (Disney+)

De momento no se sabe cuándo estarán disponibles el resto de películas de Spider-Man, es decir, ‘Spider-Man 3′, ‘Spider-Man: Far From Home’ y ‘Spider-Man: No Way Home’.

Se espera que la de Tobey Maguire y la segunda del Spider-Man de Tom Holland lleguen en los próximos meses.

Estaremos al pendiente de las actualizaciones de Disney+ por cualquier nuevo contenido de Spider-Man que pudiera llegar.

‘Spider-Man: No Way Home’ llegaría a Disney+ hasta 2023

Con la llegada de las películas de Spider-Man a Disney+, fans se preguntan el por qué no se incluyó a ‘No Way Home’ y cuándo estaría disponible esta película.

Lamentablemente las noticias sobre ‘Spider-Man: No Way Home’ no son nada agradables para suscriptores de Disney+, pues la película podría tardar hasta 2023 en estrenarse en dicha plataforma.

Esto debido a que Sony tiene un arreglo con HBO Max para estrenar en exclusiva ‘Spider-Man: No Way Home’, misma que llegará en este mes de julio a ese servicio.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

No sabemos de cuánto tiempo es el acuerdo de exclusividad de ‘Spider-Man: No Way Home’; por lo general este tipo de acuerdos van de los 3 meses al año, dependiendo la licencia y compañía.

Todo indica que Warner Bros. Discovery, dueña de HBO Max, y Sony, tiene una buena relación, pues recientemente han estrenado varias películas de la empresa japonesa.

Así que de momento, no esperen pronto a ‘Spider-Man: No Way Home’ en Disney+.

Con información de Disney+.