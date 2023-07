Llegaron los primeros éxitos del verano y no son grandes producciones, se tratan de Sound of Freedom de Eduardo Verástegui e Insidious 5, quienes han acabado con Disney y Warner Bros. Discovery en la taquilla.

Comenzemos por Insidious 5, la cual se ha colocado a la cabeza de la taquilla mundial en este fin de semana, destrozando a Indiana Jones y el Dial del Destino.

La película de terror hizo un total de 64.5 mdd (1.1 mil mdp) en todo el mundo , dejando a la saga a Indy que apenas si consiguió 26.5 mdd (454 mdp) esta semana.

Tomando en cuenta que Insidious 5 costó 10 mdd (171 mdp) , en sólo 3 días el filme de James Wan y Patrick Wilson logró recuperar toda su inversión.

Por su parte Indian Jones ya tiene 247 mdd (4.2 mil mdp) ; pero su costo fue de 300 mdd (5.1 mil mdp); a pesar de los números abultados, se mantiene como uno de los grandes fracasos del año.

Escena de Insidious 5, la nueva película de La Noche del Demonio (Sony Pictures)

Sound of Freedom conquista a la taquilla en Estados Unidos

El otro caso de éxito inesperado es el de Sound of Freedom de Eduardo Verástegui, película que mucho no sabía de su existencia hasta el tráiler promocionado por Mel Gibson.

Aún así Sound of Freedom logró llamar lo suficiente la atención para colocarse como una de las películas favoritas este fin de semana en Estados Unidos.

No sólo eso, sino que es otro éxito inesperado con 40 mdd (685 mdp) , con lo que en un fin de semana recupera su costo de producción de 14.5 mdd (248 mdp) , así como el resto de la inversión.

A tomar en cuenta que la película de Eduardo Verástegui no se exhibió en salas fuera de Estados Unidos, de momento no se sabe si Sound of Freedom llegará a México; pero luce difícil.

Esto debido a las polémicas de Eduardo Verástegui por su postura conservadora, así como su interés en ser candidato en las Elecciones 2024.

Sonido de Libertad (Angel Studios)

La Sirenita y Rápidos y Furiosos 10 se despiden de la taquilla confirmando su fracaso

Por el otro lado, las películas que ya van de salida de la taquilla son La Sirenita y Rápidos y Furiosos 10, confirmando su fracaso; aunque no fue tan pronunciado.

La Sirenita cerrará su ciclo con unos 550 mdd (9.4 mil mdp) , quedando lejos de la meta de los 750 mdd (12.8 mil mdp) que necesitaba debido a su costo de 250 mdd (4.2 mil mdp) .

Por su parte Rápidos y Furiosos 10 llegó a los 702 mdd (12 mil mdp) , aunque también algo corto de los mil millones de dólares para ser un éxito, pues su costo fue de 340 mdd (5.8 mil mdp ).

Si bien lograron salvar un poco de su taquilla, ambas producciones se quedaron muy por debajo de la expectativa y se estima que provocarán pérdidas a sus estudios entre los 20 a los 50 mdd (entre 342 y 857 mdp) .

Jonah Hauer-King como el Príncipe Eric y Halle Bailey como Ariel en el live-action de La Sirenita (Photo Credit: Giles Keyte / Giles Keyte)

Con información de Box Office Mojo.