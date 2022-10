Sony Pictures ha comprado los derechos cinematográficos del personaje de Tarzán, creación de Edgar Rice Burroughs y cuyas historias llegaron a partir de 1912 .

Las historias de Tarzán cobraron el interés del público desde que llegó a las pantallas grandes, pues el personaje retrata a un hombre criado por monos antes de enamorarse de Jane y experimentar la civilización.

Y aparentemente, ahora se ha revelado que Sony Pictures está planeando una reinvención total de Tarzán, aunque de momento no se reportan escritores, cineastas o productores vinculados a dicho proyecto.

Aparentemente, Sony Pictures planea hacer una versión de Tarzán en el siglo XXI, ya sea en la actualidad o modificar algunos aspectos de la historia original; de momento no se revelaron más detalles.

Estas son todas las adaptaciones cinematográficas de Tarzán

Sin embargo, ¿valdrá la pena una nueva versión de Tarzán con las muchas adaptaciones que ha tenido a lo largo de los años?

Tarzán comenzó a llegar a las pantallas del cine en la película muda del mismo nombre en 1918 , la cual se basó en la mitad de la novela original de Burroughs.

También en ese mismo años, salió ‘El romance de Tarzán’, la segunda mitad de la novela del autor original.

Para 1920, se lanzó de nueva cuenta una adaptación del personaje como ‘La venganza de Tarzán’ y en 1927 ‘Tarzán y el león de oro’.

Entre 1932 y 1948 se hicieron 12 películas de Tarzán

Y es que en 1932 cuando se dio la primera película sonora de Tarzán con ‘Tarzán el hombre mono’ protagonizada por Johny Weissmuller.

A partir de entonces y hasta 1948, se hicieron un total de 12 películas de Tarzán con Weissmuller, terminando con ‘Tarzán y las sirenas’.

Lex Barker, Gordon Scott, John Mahoney y Mike Henry fueron otros actores que encarnaron a Tarzán, juntando un total de 16 películas del personaje de 1949 a 1968.

Para 1981 llegó ‘Tarzan the Ape Man’ de la mano de Warner Bros., junto con ‘Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes’ en 1984.

En 1999, llegó el clásico animado de Tarzán por parte de Disney, con las canciones de Phil Collins que hasta ahora, son las más recordadas.

De hecho, Disney lanzó dos secuelas directas ante el éxito que obtuvo Tarzán: ‘Tarzán & Jane’ y ‘’Tarzán II’ en 1999 y 2005.

‘Tarzán y la ciudad perdida’ llegó en 1998 con Casper Van Dien; en 2016 llegó ‘La leyenda de Tarzán’ con Alexander Skarsgård y Margot Robbie, adaptación que fracasó.

De momento tampoco se ha revelado si es que la nueva adaptación de Tarzán de Sony Pictures planea ser en live action o en animación.

