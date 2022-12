La llegada de James Gunn y Peter Safran a la cabeza del Universo de DC ha dejado a una lista de actores fuera de los super héroes que ya les eran muy conocidos.

Ya se habían anticipado los cambios que se venían para el Universo de DC, algunos como el de Dwayne Johnson no fueron muy sorpresivos, pero qué tal Henry Cavill.

Te compartimos la lista completa de los actores que ya les dijeron bye del Universo de DC.

Dwayne Johnson y Henry Cavill se van del Universo DC: ¿Quién más se les une?

La nueva dirección de James Gunn de 56 años de edad y Peter Safran de 57 años de edad, ya tenía por detrás cambios para el Universo DC, en los que incluyeron a Dwayne Johnson.

Una realidad es que el anuncio de la salida de Dwayne Johnson, con su superhéroe Black Adam, no fue muy sorpresiva, pues ya se sabía que la taquilla no reportó los mejores números.

Pero además de Dwayne Johnson, otros actores se unen a la lista de los expulsados del Universo DC, así que te la compartimos:

Dwayne Johnson de 50 años de edad

Henry Cavill de 39 años de edad

Gal Gadot de 37 años de edad

Ezra Miller de 30 años de edad

Amber Heard de 36 años de edad

Sin embargo, no es que todos estos actores hayan quedado totalmente fuera del Universo DC, sino que cada uno tiene su razón y motivo que te explicaremos.

¿Por qué Universo DC le dijo adiós a Dwayne Johnson y otros famosos? Te explicamos

El Universo DC está teniendo cambios y planes para el 2023, pese a que ya hay películas grabadas, los directivos decidieron sacar a algunos famosos como a Dwayne Johnson.

Pero ¿Simplemente ya no aparecerán en la pantalla grande? Te explicamos qué pasó con cada uno.

En el caso de Dwayne Johnson, se dio a conocer que su trabajo como Black Adam se ‘paró’, pues no habrá segunda entrega, sin embargo, no quiere decir que no lo volverá a hacer.

Dwayne The Rock Johnson como Black Adam (Warner Bros. Pictures )

Según se explicó, Dwayne Johnson estuvo en pláticas con los directivos de DC y pactaron que solo sería una pausa, pues aún no tienen claro qué pasará con el personaje a futuro.

Por la parte de Henry Cavill, fue él mismo quien dio a conocer que ya no haría de Superman, siento este un adiós definitivo.

Henry Cavill (@ henrycavill/Instagram)

A las salidas definitivas se le suma Ezra Miller, quien tras tanto escándalo en 2022, DC decidió quitarle su papel como Flash.

Ezra Miller como The Flash (Warner Bros. Pictures )

En medio de la incertidumbre está Amber Heard, quien se podría decir que está entre la línea del se queda o se va, pues su participación como Mera aparecerá en marzo 2023 y su salida no ha sido oficializada.

Amber Heard recibe propuesta de matrimonio de multimillonario de Arabia Saudita (Agencia Méxic)

Finalmente está Gal Gadot, que no es que haya sido expulsada totalmente del Universo DC, sino que al igual que Dwayne Johnson, la nueva entrega de su película fue pausada, esperando sea ella quien regrese con Wonder Woman 3.

Gal Gadot (Antonio Cruz/Cuartoscuro / Antonio Cruz)

Con información de ‘Univision’, ‘Glamour’,