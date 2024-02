La película Señora Influencer ha llegado a Prime Video; aquí tienes la sinopsis para que entiendas porqué todos la aman.

Uno de los estrenos más atractivos para este fin de semana en el catálogo de Amazon Prime Video es Señora Influencer.

Dirigida y escrita por el cineasta Carlos Campos-Santos -de edad desconocida-, Señora influencer es una cinta mexicana que ha llamado la atención del público por la mezcla de comedia negra e intriga en su historia.

Sastre films produjo esta película mexicana que se ha convertido en una de las favoritas de los últimos tiempos.

A continuación, te decimos de qué trata Señora Influencer para que te animes a verla en Prime Video ahora que ya está disponible.

Señora influencer (Especial)

Sinopsis de la película Señora Influencer que puedes ver en Prime Video

Te compartimos la sinopsis oficial de Señora Influencer para que sepas por qué todos aman esta película mexicana que está en la plataforma Prime Video:

Fátima, una mujer en sus cuarenta, se convierte en la influencer más famosa del momento. Sofi y Cami, un par de jóvenes influencers, intentarán aprovecharse de su repentina popularidad fingiendo ser sus amigas. En la misma medida que Fátima logra tener seguidores que la aman, también atraerá a haters escondidos detrás de una pantalla, sin saber que se han burlado del perfil equivocado. Sinopsis de Señora Influencer

Cabe señalar que tanto el público como la crítica se han rendido ante Señora Influencer.

Esto porque lo que parecía ser una cinta mexicana más, en realidad es una comedia negra sobre el mundo de las redes sociales.

Para muchos especialistas, Señora Influencer tiene la virtud de ser una película atractiva a las grandes audiencias con un historia audaz, divertida y muy inteligentes.

Otra de las cosas que ha llamado la atención de Señora Influencer es la actuación de Mónica Huarte- de 42 años de edad- quién da una de las mejores interpretaciones de su carrera.

Señora influencer, película (Sastre Films)

Desde que Señora Influencer entró a Amazon Primer se colocó en el TOP 10 de lo más visto; además de que su estancia en el cine fue todo un éxito.

Reparto de Señora Influencer, película disponible Prime Video

El elenco principal de la película Señora Influencer está conformado por las siguientes luminarias:

Mónica Huarte -de 42 años de edad- es Fátima

Diana Carreiro -de 25 años de edad- como Camila

Memo Dorantes -de 28 años de edad- como Félix Perro

Macarena Achaga -de 31 años de edad- como Sofi Fojo

Bárbara Lombardo -de 43 años de edad- como Jackie Lombardo

Mau Nieto -de 38 años de edad- como Paco

Así que ya no lo pienses más si todavía no has visto Señora Influencer y échale un ojo en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.