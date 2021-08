Scarlett Johansson: Marvel no tendría planes para Black Widow en futuros proyectos

Siguen saliendo más cosas alrededor de la demanda de Scarlett Johansson en contra de Disney; ahora en relación a sus futuras apariciones en el MCU.

De acuerdo con varios reportes, Marvel le habría comunicado a Scarlett Johansson que Black Widow ya no iba a aparecer en ningún proyecto futuro.

Natasha Romanoff, y por extensión Scarlett Johansson, no sería requerida para un cameo especial, una secuela o crossover dentro del MCU.

Black Widow (Disney)

Esta noticia habría sido una de las razones por las que Scarlett Johansson demandó a Disney, pues literalmente, ya no tenía nada que perder con el estudio.

Dichos reportes también apuntan que de haber tenido posibilidad de regresar, es probable que Scarlett Johansson no hubiera emprendido acciones legales.

También esto explicaría el porque Scarlett Johansson hacía tanto énfasis en que la película de ‘Black Widow’ era su última participación en el MCU.

¿Disney y Marvel están vetando a Scarlett Johansson?

Ante el reporte anterior, muchos han interpretado esto como un posible veto para Scarlett Johansson por parte de Disney y Marvel.

No obstante, hay que señalar que no hay información oficial por parte de Disney, Marvel o Scarlett Johansson acerca de una ruptura total entre las partes.

El que Black Widow ya no fuera necesitada para el MCU se le habría notificado a Scarlett Johansson desde hace tiempo, podrían haber sido incluso años antes.

Scarlett Johansson como Black Widow (Marvel Studios)

Tomando en cuenta que ‘Black Widow’ se filmó en 2019 y se iba a estrenar oficialmente en 2020; la actriz sabía de antemano que era su última película en MCU.

En ese momento no se podía hablar de alguna clase de veto, simplemente era el final del contrato de Scarlett Johansson con Marvel y Disney.

Lo que sí sorprende es que literalmente Marvel y Disney le hayan cerrado la puerta a Black Widow cuando a otros personajes tienen la opción de regresar.

Estaremos al pendiente de más información al respecto.

Con información de We Got This Covered.