Sandra Bullock dio a conocer que se retira de la actuación porque sufre burnout o síndrome de agotamiento profesional. ¿En qué consiste este padecimiento?

Hoy en día, Sandra Bullock promociona ‘La Ciudad Perdida’, la más reciente película que protagoniza junto con Channing Tatum.

En entrevista para CBS, Sandra Bullock dijo que mientras rodaba la cinta, en la que también participa Daniel Radcliffe, era muy consciente de que sería su última aparición en cine durante un buen tiempo porque necesita descansar:

Durante la charla, Sandra Bullock dijo que si bien su retiro por burnout será temporal, no tiene claro cuánto durará, sólo sabe que...

... se prolongará “hasta que no me sienta como me siento ahora, cuando estoy frente a una cámara”

Sandra Bullock