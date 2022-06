A través de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 21 millones de personas, Salma Hayek muestra el tráiler del tan esperado filme “Gato con botas: el último deseo” mismo que llegará este año.

“Mira el nuevo tráiler de #PussInBoots: The Last Wish, solo en cines el 21 de diciembre”, escribe Salma Hayek junto al avance que dura casi 3 minutos.

Video que muestra al Gato con botas preocupado porque solo le queda una vida de las nueve que tenía, por lo que intenta cambiar su estilo de vida.

De un legendario héroe pasa a ser una mascota de casa, pero la vida no se lo permite y una nueva aventura se le presenta en el camino.

“Gato con botas: el último deseo” es la segunda parte del spin-off de “Shrek”, película animada que se estrenó en el 2011.

Salma Hayek y Antonio Banderas vuelven a trabajar juntos

En este filme, Salma Hayek da vida a Kitty Patitas Suaves mientras que el protagonista tiene la voz de Antonio Banderas por lo que los actores vuelven a trabajar juntos 11 años después.

La continuación que estandariza el muy querido y atrevido felino se estrenará el 21 de diciembre de este 2022.

Dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado, con el guion de Paul Fisher, “Gato con botas: el último deseo” cuenta con la participación, voces, de Antonio Banderas, Salma Hayek y Harvey Guillén.

Así como de John Mulaney, Wagner Moura, Samson Kayo, Chris Miller, Anthony Mendez, Samson Kay y Ray Winstone, entre otros.

Gato con botas: El último deseo (Universal Pictures)

Sinopsis del Gato con botas: el último deseo, película donde participa Salma Hayek

En la nueva entrega el Gato con Botas se dará cuenta que su arriesgada vida y su pasión por la aventura comienza a pasarle factura por lo que es hora de hace un drástico cambio.

Con el objetivo de prolongar su última vida, renunciará a ser un héroe para convertirse en una mascota de casa sin saber que el destino volverá a tentarlo.

Por ello, el felino emprenderá un épico viaje para encontrar el deseo mítico y restaurar sus nueve vidas, ¿lo logrará?