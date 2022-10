Una vez más los rumores se hacen presente para la película de The Flash pues aseguran que Warner estaría considerando a otro actor para reemplazar a Ezra Miller.

De acuerdo a la Insider Grace Randolph , pese a que aún no se estrena la película de The Flash, Warner ya estaría considerando reemplazar a Ezra Miller como Barry Allen.

Pese a que el supuesto reemplazo de Ezra Miller en The Flash como el velocista escarlata es un rumor, cabe recordar que había sido una de las opciones que Warner había considerado ante los problemas legales del actor de 30 años.

Además, una de las cosas por las cuales se estaría considerando el reemplazo de Ezra Miller en The Flash, es que al ser el personaje uno de los ejes del DCEU, habría poco interés en que el actor fuera en centro de atención.

¿Quién sería el actor que podría reemplazar a Ezra Miller?

Luego de que surgieran nuevos rumores sobre que Ezra Miller podría ser reemplazado en The Flash, muchos se han preguntado qué actor sería el elegido por Warner.

Según los rumores, Ezra Miller sería reemplazado con el actor británico George MacKay de 30 años también.

Cabe resaltar que George MacKay ha sido elogiado en múltiples ocasiones por sus actuaciones en películas como 1917, Munich: The Edge of War, The Trick y I Came By.

Aunque de momento se desconoce cómo es que Warner podría reemplazar a Ezra Miller por George MacKay en The Flash, algunos usuarios ya han hecho especulaciones.

Especialmente luego de los rumores que aseguran que The Flash sería la película encargada de reiniciar el DCEU, por lo que aquí podrían aprovechar y reemplazar a Ezra Miller.

Pero de momento, la información habría que tratarla con pinzas pues hasta donde se sabe, Ezra Miller ha hecho de todo para evitar que The Flash sea cancelada e incluso se habló de regrabaciones por parte del actor.

Insiders aseguran que Ezra Miller sería reemplazado en The Flash (@GraceRandolph / )