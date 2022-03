Prohíben ‘Uncharted’, protagonizada por Tom Holland, al tener propaganda de China

‘Uncharted’, la más reciente película protagonizada por Tom Holland, ha sido prohibida al tener propaganda de China.

Pese a que ‘Uncharted’ tuvo su estreno mundial en febrero pasado, aún en algunos países está por exhibirse la cinta protagonizada por el actor británico Tom Holland.

Ante esto, Vietnam es uno de ellos, en donde el estreno de ‘Uncharted’ estaba programado para el 18 de marzo de 2022.

Y por lo que ahora se ha informado que ‘Uncharted’ quedará prohibida en Vietnam, debido a que la película contiene propaganda de China, según así lo dio a conocer el Departamento de Cine de Vietnam.

Póster promocional de 'Uncharted' (@unchartedmovie / Instagram)

¿Cuál es la propaganda de China que ha hecho que ‘Uncharted’ esté siendo prohibida en Vietnam?

Hoy la película ‘Uncharted’, protagonizada por Tom Holland está siendo prohibida en Vietnam por contener propaganda de China, pero ¿cuál es la supuesta propaganda?

“Se ha prohibido la distribución de la película después de que la viéramos y descubriéramos que tiene una imagen ilegal de la infame línea de nueve puntos” Departamento de Cine de Vietnam

Según esto se trata de un un mapa en el que se puede observar la conocida “línea de los nueve puntos”.

Una línea, la cual fue trazada por el Gobierno de la República Popular China en el mar de la China Meridional que marca un territorio de arrecifes que reclama como suyo.

Por lo que se trata de la soberanía sobre las Islas Spratly y las islas Paracelso, tierras ricas en petróleo y otros recursos naturales.

Y las cuales han sido un tema de disputa durante años entre las Filipinas, la República Popular China, Brunéi, Malasia, la República de China y Vietnam.

Vietnam el país de las censuras para el cine

Tras prohibirse ‘Uncharted’, película protagonizada por Tom Holland, no es la primera vez que Vietnam censura al cine.

Anteriormente, en 2018 Vietnam cortó una escena de ‘Crazy Rich Asians’ porque uno de los bolsos que lucía uno de los personajes mostraba un mapa del mundo.

En el que se podía observar la misma área en disputa que se muestra en la película ‘Uncharted’.

Asimismo, se tiene el dato de que Vietnam solo permitió que la cinta animada ‘Abominable’ de DreamWorks estuviese sólo 10 días en cartelera.

E igual que las anteriores por esta misma línea que se observaba en un mapa que sale en la película.

En 2020 se censuraron las series ‘Put Your Head On My Shoulder’ y ‘Madam Secretary ’ por mostrar mapas similares.

Mientras que para la serie ‘Pine Gap’ de Netflix se quitaron episodios en donde hay diálogos que mencionan el conflicto, aún sin estar de parte de China.