Podría haber reboot de Wolverine y Matthew Vaughn sería el director. En entrevista reveló que le gustaría explorar la juventud del mutante más icónico de X-Men.

El pasado 30 de diciembre se estrenó ‘ King’s Man: el origen ’, dirigida por Matthew Vaughn y, días antes del estreno, el director hizo declaraciones con respecto a los X-Men.

Recordemos que Matthew Vaughn fue director de ‘X-Men: Primera generación’ (2011) y guionista de ‘X-Men: Días del futuro pasado’ (2014).

¿Será que se aproxima el reboot de Wolverine? ¿Hugh Jackman estaría dispuesto a interpretar a Wolverine? Te contamos los detalles.

Reboot de Wolverine: Podría haber una nueva película del mutante de los X-Men y Matthew Vaughn sería el director

Wolverine es uno de los mutantes más populares de X-Men, pero de acuerdo con Matthew Vaughn su historia no ha sido explorada lo suficiente .

Matthew Vaughn, director y productor británico, recientemente estrenó su nuevo proyecto cinematográfico ‘King’s Man: el origen’.

Pero días antes del estreno mundial, Matthew Vaughn ofreció una entrevista para ComicBook y habló sobre uno de sus personajes favoritos: Wolverine.

Durante entrevista, Matthew Vaughn dijo que si existiera la posibilidad de hacer un reboot sobre cualquier personaje de Marvel elegiría a Wolverine.

Además, el director destacó que, para él, contar la historia de Wolverine joven sería divertido.

Y puntualizó que Hugh Jackman ha hecho un trabajo excepcional interpretando a Wolverine.

Reboot de Wolverine: ¿Hugh Jackman interpretaría nuevamente a Wolverine?

Matthew Vaughn, director y guionista de dos películas de los X-Men, recientemente reveló que le gustaría hacer un reboot de Wolverine.

Al mismo tiempo, declaró que Hugh Jackman, actor australiano, ha hecho un trabajo excepcional con su interpretación de Wolverine.

Sin embargo, Matthew Vaughn estaría interesado en contar la historia de Wolverine joven y ya tendría en mente el nombre de tres actores que podrían interpretar al mutante:

Tom Hardy

Aaron Taylor-Johnson

Taron Egerton

No obstante, Matthew Vaughn destacó que Aaron Taylor-Johnson y Taron Egerton serían sus primeras dos opciones para personificar a la versión joven de Wolverine.

Por otro lado, hay rumores que indican que Hugh Jackman volverá como Wolverine en producciones del Mundo Cinematográfico Marvel .

Se dice que Hugh Jackman está en platicas con Marvel para ser Wolverine en la película ‘Secret Wars’.

Reboot de Wolverine: ¿Qué pasará con la saga X-Men en el futuro?

X-Men está por ingresar formalmente al Mundo Cinematográfico Marvel (MCU) tras la fusión de Disney y Fox en 2019.

Con este nuevo cambio, aún no se sabe si X-Men tendrá una película o serie propia o si debutarán en la película de otro superhéroe.

Aunque hay rumores bastante fuertes de que los X-Men aparecerán en la película ‘ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ’.