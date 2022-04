‘Aquaman and the Lost Kingdom’ podría experimentar problemas en su producción debido a los problemas legales entre Johnny Depp y Amber Heard, pues fans no quieren ver a esta última en la película.

A través de Twitter se compartió una petición en Change.org para que Amber Heard sea removida de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’; la solicitud ya ha juntado 2 millones de firmas.

La petición señala que las pruebas señalan que Amber Heard cometió abuso doméstico, por lo que no merece estar como Mera en ‘Aquaman and the Lost Kingdom’.

Petición para quitar a Amber Heard de Aquaman and the Lost Kingdom (Change.org)

De momento Warner Bros. no ha hecho una declaración al respecto acerca de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ y Amber Heard; probablemente esperan a que se de el veredicto final.

No obstante, fans ya han señalado que si Amber Heard se mantiene en ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, se llamará al boicot de la película como se hizo con ‘Animales Fantásticos 3: Los Secretos de Dumbledore’.

Warner Bros. si querría quitar a Amber Heard de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’

Algo a señalar es que incluso la misma Warner Bros. estaría buscando la manera de quitar a Amber Heard de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’.

Walter Hamada, director de DC Films, testificó en el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, señalando que la producción no quería de regreso a la actriz en el papel de Mera.

No por el pleito con Johnny Depp, sino por la poca química y conflictos con Jason Momoa; Walter Hamada señaló que ya tenían en mente a un reemplazo para Amber Heard, pero al final ella se mantuvo.

Amber Heard (Warner Bros.)

No obstante, nueva información acerca de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ señala que la Mera de Amber Heard aparece 10 minutos, lo que significa que su papel se redujo bastante.

Esta podría ser la razón del recorte al sueldo de Amber Heard para ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, tal y como la actriz señaló en el juicio.

Dado el tiempo en pantalla de Amber Heard en ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, y que la película se retrasó un año; si lo decide, Warner Bros. podría quitar a Mera sin afectar mucho el filme.

Con información de Change.org y Twitter.