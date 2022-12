Luego de los rumores sobre la cancelación de Wonder Woman 3, la directora Patty Jenkins de 51 años de edad, ha roto el silencio sobre el tema.

A través de su cuenta de Twitter, Patty Jenkins quien ha sido la directora de las dos entregas de Wonder Woman, al fin ha hablado sobre la cancelación de la tercera película.

Pese a que la semana pasada, tanto Gal Gadot de 37 años de edad quien protagoniza las películas de Wonder Woman, como Patty Jenkins celebraban el aniversario de la primera cinta.

Sin embargo, en esta ocasión Patty Jenkins ha abordado el tema que a todos los fans de DC y Wonder Woman han preocupado: la cancelación de la tercera cinta.

A través de un comunicado en Twitter, Patty Jenkins por fin ha roto el silencio sobre la cancelación de Wonder Woman 3.

En el escrito, Patty Jenkins confirma la salida del proyecto de Wonder Woman 3, haciendo efectivos los rumores sobre la cancelación de la tercera entrega.

Asimismo, Patty Jenkins reveló que en DC se están haciendo cambios con la llegada de Peter Safran y James Gunn ; sin embargo, aseguró que no hay conflictos entre los codirectores, el estudio y ella.

“Nunca me alejé. Estaba abierta a considerar cualquier cosa que me pidieran. Tenía entendido que no había nada que pudiera hacer para avanzar en este momento. En DC, obviamente, están inmersos en los cambios que tiene que hacer, así que entiendo que estas decisiones son difíciles en este momento”

Tras confirmar la cancelación de Wonder Woman 3, Patty Jenkins reveló que su próximo proyecto es retomar la película de Star Wars: Rogue Squadron.

Y es que tal y como dijo Patty Jenkins, ella había priorizado la cinta de Diana Prince; sin embargo, de momento regresará a Lucasfilm tras haber firmado un acuerdo y retomar Star Wars: Rogue Squadron.

“Dejé Rogue Squadron después de un largo y productivo proceso de desarrollo cuando quedó claro que no podía suceder lo suficientemente pronto y no quería retrasar más Wonder Woman 3. Cuando lo hice, Lucasfilm me pidió que considerara regresar a RS después de Wonder Woman 3, lo cual fue un honor para mí, así que acepté.” Patty Jenkins