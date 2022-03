Oscar 2022: ¿Quién es Amy Schumer, la actriz y presentadora de los premios?

La actriz Amy Schumer cuenta con un característico humor, que no resulta ser de agrado para todos los públicos. Ahora toma el papel como una de las presentadoras de los Oscar 2022.

La conductora de los Oscar 2022, cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la comedia. También la actriz ha figurado como guionista, escritora y productora diferentes series y películas.

Amy Schumer (@amyschumer)

¿Cuál es la historia de Amy Schumer, la conductora de los Oscar 2022?

Amy Schumer, nació un 1 de junio de 1981 en la ciudad de Nueva York. La presentadora de los Oscar comenzó su carrera profesional en la televisión en los años 2000 en series como:

Net_Work

Cupid

Rockefeller

Larry David

Entre otras, en donde la actriz actuó con esmero para alcanzar el éxito. Sin embargo, su primer papel protagónico llegaría como Trish en la serie ‘Delocated’.

Después de su papel de protagonista se lanzó a la fama internacional en 2015 con la película ‘Esta chica es un desastre’, donde además de ser protagonista era coautora y coproductora.

Gracias a ello la presentadora de los Oscar 2022 se ganó su lugar como presentadora de los ‘MTV Movie Awards 2015′.

Pero más allá de las sonrisas y el protagonismo la conductora de los Oscar de la 94 edición, vive en el activismo social, especialmente luchando contra los prejuicios de su religión judía.

Además Amy Schumer, está a cargo de su padre, quien cuenta con un problema de esclerosis múltiple diagnosticada.

La presentadora de los Oscar 2022 actualmente se encuentra en un proceso de divorcio entre sus padre, quienes simbolizan una parte esencial de su familia.

La conductora de los Premios Oscar Amy Schumer, cuenta con dos hermanos: Kim Caramele; guionista y productora, y Jason Stein, músico.

Actualmente la actriz, Amy Schumer está casada con el chef Chris Fischer. A pesar de que Amy Schumer cuenta con una vida de altibajos ella ha sorteado varios obstáculos en su camino al éxito.

Su libro ‘La chica del tatuaje encima del culo (The Girl with the Lower Back Tattoo)’, se volvió el número 1 en el los Bestsellers del New York Times.

En su libro la actriz relata una serie de problemas personales en relación a su familia, donde se centra en la relación con una madre manipuladora y la repentina enfermedad degenerativa que le diagnostican a su padre.

La actriz estará presente en los Premios Oscar 2022 como presentadora en la ceremonia de los nominados.