En 2020 se anunció con bombo y platillo la alianza entre Netflix y Zack Snyder, luego del desastre que había sido todo lo relacionado al universo DC en cine.

Esta unión entre Netflix y Zack Snyder prometía mucho en un principio, pues se tenían varios proyectos en puerta, incluidos los universos de Army of the Dead y Rebel Moon, así como la serie animada de Twilight of the Gods.

Sin embargo, a 4 años de que eso sucediera, las cosas parecen no ir bien para el director nuevamente, quien habría perdido la confianza de la empresa.

Al grado que varios de sus proyectos ya anunciados fueron cancelados de manera definitiva.

Netflix canceló todo lo relacionado a Army of the Dead de Zack Snyder

De acuerdo con un reporte de The Wrap, Netflix ha cancelado todo lo que tenga que ver con la franquicia de Army of the Dead de Zack Snyder.

Esto incluye la secuela de Army of the Dead, la precuela animada ‘Lost Vegas’, así como los posibles spin offs planeados por Zack Snyder.

Algo que ha sorprendido a muchos fans, pues Army of the Dead consiguió una buena cantidad de seguidores en su estreno y en su momento fue de las películas más exitosas de Netflix.

Además de que su spin off, Army of Thieves, aunque no tuvo el mismo impacto que la película original, es considerado como un producto bastante entretenido dentro del catálogo de la plataforma.

Rebel Moon acabó con Army of the Dead de Zack Snyder

Aunque Army of the Dead de Zack Snyder fue un producto exitoso en Netflix, más allá de su calidad en general; lo que mató el proyecto fue Rebel Moon.

Rebel Moon es la obra más criticada de Zack Snyder (incluso más que lo que hizo en DC), la cual no agradó ni a la crítica ni al público en general, contrario a lo que había pasado hasta ahora.

Netflix invirtió una gran cantidad de dinero en este proyecto y el director, y hasta el momento no ha visto los resultados esperados, de ahí que decidieran enlatar todo lo relacionado a Army of the Dead.

No se sabe cuál será el destino del director tras esta nueva decepción en su carrera; sin embargo, aún tiene la serie de Twilight of the Gods pendiente de estreno.

Si esta logra una buena recepción, podría ser la salvadora de la relación entre la empresa y el cineasta; de lo contrario, podría convertirse en su último proyecto en la plataforma de streaming.

Con información de The Wrap.