Al hacer la reseña de Misión Imposible 7 (Misión Imposible: Sentencia Mortal -Parte 1-) nos dimos cuenta que se estrena luego de muchos problemas en su producción debido a la pandemia

Aún así no parece que nada de lo sucedido haya afectado mucho a Misión Imposible 7, pues en nuestra reseña consideramos que la película desborda una gran calidad.

No es que tenga una trama elaborada; sin embargo su falta de profundidad, la cubre con grandes secuencias de acción en sus casi 3 horas de duración.

Lo que nos da la mejor película de acción del año, siempre y cuando te guste el estilo de Tom Cruise a sus 61 años.

Estas son las 5 razones por las que Misión Imposible 7 es la mejor película de acción del año:

Misión: Imposible – Sentencia Mortal Parte 1 (Paramount)

La historia de Misión Imposible 7 es efectiva

Lo primero que debemos decir en la reseña es que Misión Imposible 7 nos pone nuevamente con el equipo de Ethan Hunt tratando de salvar el mundo.

En esta ocasión no es una organización maligna ni un ente “malvado”, ahora hablamos de algo intangible; un programa de inteligencia artificial que se ha salido de control.

Ethan y su equipo estarán en una carrera contrarreloj por obtener un par de llaves que podría destruir o controlar al programa; claro que no será fácil, pues diversos grupos e incluso gobiernos buscan este poder.

Misión Imposible 7 (Paramount)

Como se puede ver, Misión Imposible 7 no se sale mucho de las historias cliché de toda la franquicia.

Aún así esta mera justificación está lo sufiencientemente bien planteada para mantenerte interesado en lo que pasa; además de sentirse como un tema bastante actual.

Esto a pesar de sus múltiples conveniencias de guión, que en ocasiones te pueden llegar a “hacer ruido”; pero si te dejas llevar te encontrarás una película entretenida y divertida.

Sobretodo porque Misión Imposible 7 sabe combinar muy bien los momentos de tensión, con los de acción desenfrenada y el humor, burlándose incluso de sí misma sin ningún temor.

Misión Imposible 7 (Paramount Pictures)

La película no busca hacer un señalamiento a los peligros de la inteligencia artificial, ni ser un crítica al uso de estos programa por parte de grupos de élite.

Lo único que pretende es mostrarte a los actores en secuencias intensas, tratando de justificar lo que vemos en pantalla de alguna manera.

Además de sentar las bases del posible retiro de Ethan Hunt y Tom Cruise de la franquicia, dejando en claro que a pesar de su apariencia, tanto él como su personaje ya no son jóvenes.

Los villanos de Misión Imposible 7 son memorables

Una buena película de acción no es nada sin sus villanos y Misión Imposible 7 tiene a varios memorables.

Empezando por La Entidad, el programa de inteligencia artificial detrás de Misión Imposible 7, el cual actua como ese peligro que maneja todos los hilos de la historia.

Es increíble como algo que nunca ves en realidad, pues es intangible, te deja esa impresión de ser una amenaza real para Ethan Hunt y el mundo entero.

Después tenemos a Gabriel, interpretado por Esai Morales de 60 años, quien se muestra como un ser frío y calculador, que siempre tiene una as bajo la manga, siendo todo parte de un plan.

Es como si fuera La Entidad encarnada, pues no muestra sentimientos, actuando casi como un robot, lo cual le da verosimilitud con el resto de la trama.

Finalmente no podemos olvidar a Pom Klementieff de 37 años como París, la cual es una asesina silente; pero que desborda un gran carisma.

Con su sola presencia y expresiones te logra transmitir toda la crueldad de la que es capaz, no por nada es la fiel mano derecha de Gabriel.

París en Misión Imposible 7 (Paramount)

Las secuencias de acción de Misión Imposible 7 son intensas

Como ya mencionamos en la reseña, el punto clave de Misión Imposible 7 es la acción.

En este apartado Misión Imposible 7 no decepciona en ningún aspecto.

Las tomas son ágiles y los encuadres perfectos para cada momento, ya sea para la pelea en el tren o el ya visto salto desde un precipicio.

Incluso la acción “íntima” se ve espectacular, tal es el caso de la pelea entre Ethan y Paris.

Misión Imposible 7 (Paramount Pictures)

Algo a señalar es que a pesar de que Misión Imposible 7 son 3 horas de pura acción exagerada, no cae en el punto de volverse un Rápidos y Furiosos.

Encuentra la manera de mantener todo en un curso “real” sin caer en lo caricaturizado de la saga de Toretto.

Esto se debe en gran parte a lo mencionado del uso de efectos prácticos y la necedad de Cruise de hacer todas las tomas de riesgo sin dobles.

Aún así tiene momentos bastante exagerados; pero logra darle la vuelta debido a que su tono es más relajado, lo que hace que lo que ves en pantalla no te parezca ridículo.

Tom Cruise en Misión Imposible 7 (Paramount Pictures)

Los efectos de Misión Imposible 7 son de lo mejor del año

En una era donde los efectos especiales son decepcionantes, Misión Imposible 7 logra sorprenderte, en gran medida porque casi todo es práctico.

Sabemos que Tom Cruise hizo todas las acrobacias y locuras que se ven en Misión Imposible 7; además de que siempre exige el uso mínimo de CGI.

Eso hace que todas las tomas se vean espectaculares; todo está bien controlado y el director sabe perfectamente presentar la mejor escena en el metraje.

Que estamos ante una de las últimas películas de la vieja escuela, donde se buscaba el realismo más puro en lugar del engaño a través de los efectos por computadora.

Pero no hablamos sólo de los visual, igualmente los efectos sonoros están muy bien empleados, creando una perfecta imersión en la escena.

Sobretodo nos damos cuenta de la excelente mezcla de audio en toda una secuencia que omite la música, en favor del sonido ambiental, lo que hace más orgánico todo.

Misión Imposible 7 (Paramount)

Tom Cruise demuestra en Misión Imposible 7 que aún tiene gas en el tanque

Finalmente debemos de hablar en esa reseña de Tom Cruise, quien a pesar de su edad demuestra en Misión Imposible 7 que se mantiene como el último héroe de acción.

Si bien ya había probado el punto en Top Gun: Maverick, aquí en Misión Imposible 7 destaca más debido a todas las acrobacias que realiza.

Es increíble cómo puede correr a gran velocidad, estar al frente del volante en una persecución, pelear encima de un tren en movimiento o aventarse desde la cima de una montaña.

Pero no todo es arriesgar la vida para entretener a la gente, su actuación también es destacable, manteniendo a Ethan Hunt como este espía desenfadado que sabe cuándo reirse de sí mismo.

Demostrando una gran cantidad de facetas del personaje a lo largo de la película, lo que te hace contectar con él de manera casi inmediata.

Si Paramount desea continuar con la saga o hacer un reboot en el futuro, le costará mucho trabajo encontrar alguien que logre capturar toda la esencia del Ethan Hunt de Tom Cruise.

Misión Imposible 7 (Paramount)

¿Vale la pena Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1?

Misión Imposible 7 sólo te va a gustar si eres fan o de Tom Cruise o de las películas de acción de la vieja escuela, de lo contrario la encontrarás aburrida.

Por mucho que traten de elaborar la historia, en realidad esta no acaba de amarrar del todo, debido a sus múltiples conveniencias y agujeros evidentes.

No obstante, si logras superar esta barrera, encontrarás que Misión Imposible 7 es todo lo que debe de ser un blockbuster de verano, sin una pretensión más allá del entretenimiento puro.

Además de que a pesar de ser la primera parte de una historia más grande, no se siente cortada y alargada de manera artificial, como sucedía con Rápidos y Furiosos 10 o Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Misión Imposible 7 si es un verdadero primer capítulo, que tiene su propio desarrollo y vale por sí misma sin depender de lo que venga en el futuro, o lo que sucedió en el pasado.