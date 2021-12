Matrix Resurrections: Una película sobre la dualidad, las decisiones y el amor como fuerza liberadora.

Neo y Trinity regresan para una cuarta entrega de Matrix, la cual no desentona con las anteriores cintas que las hermanas Wachowski presentaron en 1999 y 2003.

Acción y un duro cuestionamiento sobre la realidad en la que vivimos, se mezclan en Matrix Resurrections para entregarle a los espectadores un universo fílmico con grandes secuencias de combate.

Matrix Resurrections (Warner Bros.)

A pesar de que la trilogía de Matrix había puesto el cerrojo para no volver nunca más, este cuarto largometraje da la sensación de que era algo que los fans de la saga no sabíamos que necesitábamos.

Lana Wachowski dirige en solitario esta cinta para darle un último homenaje a su papá , quien junto con su hermana Lili Wachowski, legaron a cine un relato extraordinario.

'The Matrix Resurrections' (Warner Bros.)

¿De qué trata Matrix Resurrections?

Matrix Resurrections nos sitúa de nuevo en la vida de Thomas Anderson, respetado diseñador de videojuegos. Este individuo lleva una existencia monótona.

Acude a sesiones de terapia donde su analista le prescribe pastillas azules para calmar su ansiedad.

No obstante, toda esta situación cambia cuando aparece Morfeo para recordarle su antigua vida como Neo, el elegido que liberó a Sion y libró la lucha contra las máquinas.

Tráiler de 'Matrix Resurrections' (Warner Bros)

Al liberarse de nuevo Neo encontrará que, así como él estuvo atrapado en una realidad ficticia, Trinity también esta presa, por lo que intentará sacarla de la Matrix.

Lo interesante de Matrix Resurrections es que tiende un puente generacional. Es una cinta que apela a la nostalgia sin descuidar el mensaje que quiere presentar.

Las personas que no hayan visto la trilogía anterior de Matrix o que no recuerden algunos pasajes fílmicos de la historia, no tendrán ningún problema.

Carrie-Anne Moss como Trinity en Matrix Resurrections (Warner Bros )

Esto porque Matrix Resurrections nos presenta a través de flashbacks algunas icónicas escenas de las cintas anteriores.

Tal situación tiene dos objetivos: Uno, recapitular todo lo sucedido anteriormente en Matrix.

Dos, crear un puente generacional con las nuevas audiencias para insertarlos en la mitología de esta saga cinematográfica.

Matrix Resurrections: Actuaciones

Keanu Reeves y Carrie Ann-Moss logran destacar otra vez en Matrix Resurrections con sus interpretaciones. Ambos actores sostienen el desarrollo de la historia.

Aunque esta cuarta película nos trae de nuevo a la mayoría de los personajes que vimos antes, también hay nuevas incorporaciones que se deben destacar.

Matrix Resurrections: Keanu Reeves en su papel de Neo (Warner Bros. Pictures)

Por ejemplo, Yahya Abdul-Mateen II, quien renueva el rol de Morfeo y la da un giro al personaje con una personalidad más desenvuelta.

Jessica Henwick, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra, Brian J. Smith y Eréndira Ibarra también entregan diálogos y secuencias de acción trepidantes que hacen avanzar la trama de Matrix Resurrections.

Lo mismo sucede con los roles antagónicos. Jonathan Groff y Neil Patrick Harris cumplen su para para darle contrapeso dramático a los protagonistas de Matrix.

Matrix Resurrections: Eréndira Ibarra y Brian J. Smith (Warner Bros. Pictures)

Matrix Resurrections: Cinefotografía, efectos especiales y soundtrack

Los efectos especiales y la fotografía son otro punto a destacar de Matrix Resurrections.

El trabajo hecho por John Toll y Daniele Massaccesi en la cinefotografía es excepcional.

En ocasiones, las imágenes de Matrix Resurrections puede dar la sensación de presentar un mundo perfecto, casi parecido a un comercial de televisión.

Matrix Resurrections: Neo y Trinity escapando (Warner Bros. Pictures)

La intención de tal atmósfera visual es hacer un contraste entre lo simulado y el desierto de lo real que presenta Matrix Resurrections en sus escenarios.

Para el caso de los efectos especiales, los tiroteos, las peleas y las secuencias de acción están bien construidas, se siente fluidas. Tienen el sello de Matrix que todos reconocemos.

En el caso del soundtrack canciones como White Rabbit de Jefferson Airplane o nuevas versiones de los tracks, que ya habíamos escuchado en Matrix, acompañan bien las escenas que vemos en pantalla.

Consideraciones finales sobre Matrix Resurrections, ¿vale la pena verla?

El público que acuda a ver Matrix Resurrections encontrará una película de acción emocionante y reflexiva que explora el poder del amor como fuerza que le da sentido a la existencia.

El espectador, para nada quedará insatisfecho con la nueva cinta hecha por Lana Wachowski, quien ha realizado una gran labor con este proyecto al que le tiene mucho aprecio.

El respeto a los personajes y a la historia se siente en todo momento.

Podrá haber personas que consideren que Matrix Resurrections es repetitiva y no dejarán de compararla con las entregas anteriores.

Sin embargo, tal perspectiva no asume que la película es un relato vigente y valido por el tipo de verdades universales que cuestiona en este mundo contemporáneo.