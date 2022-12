Si tú eres de los que aún no entiende muy bien el UCM y su línea temporal con tantas series y películas, no te preocupes, Marvel ya prepara un libro para resolver todas las dudas de su franquicia.

A 14 años de haber iniciado el Universo Cinematográfico de Marvel, con más de una decena de series y 30 películas , es natural algunos se puedan perder entre tantas producciones de superhéroes.

Y no solo eso, sino que también Marvel Studios ha dejado algunas incógnitas a lo largo del tiempo, ya que no ha podido mantener cohesionados algunos aspectos al explorar tantas historias, mundos y personajes.

En ese contexto, Marvel publicará un libro en el que dará respuesta a todos los cuestionamientos que se le han hecho sombre su universo cinematográfico.

Marvel prepara libro para explicar el UCM y su línea temporal

Con el propósito de resolver dudas que han quedado en el aire, Marvel está desarrollando una especie de guía sobre su franquicia.

Algunos cuestionamientos, así como teorías de los fans sobre Eternals, los viajes del tiempo de algunos de sus personajes o la razón de que no aparezca Spider-Man en la serie Hawkeye serán resueltos.

Pese a que en su sitio oficial y en Disney+, donde las producciones del UCM están ordenadas, Marvel considera necesario sacar un libro.

Esto para ayudar a todos los fans que quieran entender su universo a fondo, el cual, como sabemos, cambió mucho con el chasquido de Thanos .

¿Cuándo saldrá a la venta el libro de Marvel dedicado a quienes no entienden el UCM y su línea temporal?

Aún no se tienen una fecha definitiva para que el libro de Marvel explicando su línea temporal. No obstante, se sabe que lo editará Penguin Random House.

En el sitio web de esta compañía de libros, se puede leer que la publicación llevará por nombre Marvel Studios’ The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline.

Cabe señalar que el libro de Marvel se describe como:

La guía definitiva, respaldada por los directores, sobre la tradición, las líneas de tiempo y los personajes del Universo Cinematográfico de Marvel. Marvel Studios

De igual manera, se conoce que este texto de Marvel abarcará la historia de su universo desde el Big Bang hasta las consecuencias del Blip del Titán Loco .

Asimismo, para quien tenga curiosidad sobre los trajes de Iron Man y el escudo del Capitán América habrá también un apartado que explique todo.

Algunos consideran una buena decisión que Marvel repare un libro dedicado a quienes no entienden el UCM y su línea temporal, previo a que inicie su ‘The Multiverse Saga’.

Siguientes fases en las que Marvel expandirá aún más su universo con el multiverso, los viajes en el tiempo que veremos en Ant-Man and the Wasp: Quantumania y Guardianes de la Galaxia 3.

