Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes se estrenó en México el 16 de noviembre, y muchos ya preguntan si tiene escena post créditos.

Recordemos que actualmente casi todas las películas comerciales tienen escena post créditos, de ahí la duda con Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes.

Quienes ya pudieron ver la película han comenzado a soltar algunos detalles, mismos que a continuación te presentaremos.

No te preocupes, no daremos ningún spoiler, así que puedes leer sin temor si es que aún no ves la película y piensas ir en este fin de semana.

Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes (Lionsgate)

¿Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes tiene escenas post créditos?

Mencionamos que no daríamos spoilers de la escena post créditos de Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, y eso es porque no hay.

Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes no tiene ninguna escena post créditos.

Eso quiere decir que puedes irte a tu casa luego que termine la película, sin temor a perderte algo importante sobre una posible secuela o spin off.

Lionsgate y los realizadores no creyeron que fuera necesario tener algo más en la película fuera de lo que ves en las dos horas y media que dura.

Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (Lionsgate)

¿No hay nada extra en Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes?

Si bien Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes no tiene escena post créditos, sí es recomendable prestar mucha atención a la película, sobretodo al final.

Esto debido a que el final de Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes se conecta directamente con el inicio de la saga original.

No, no vas a ver a Katniss u otro personaje como tal, pero sí hay varias referencias a lo que sucederá en el futuro; tomando en cuenta que esta es una precuela.

Podemos decir que esto sirve de cierta forma a Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, como reemplazo de las ya tradicionales escenas post créditos.