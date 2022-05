La secuela de terror, La Monja 2 ya está en producción, pero ¿cuándo tendrá su estreno en México?

Sin duda las películas de terror son un gran mercado para la industria del cine, en donde el universo de El Conjuro ha sido uno de los más redituables, mismo de donde salió La Monja.

Por lo que desde su estreno en 2018 La Monja se ha mantenido a la expectativa de que si esta película tendrá segunda parte.

La Monja 2: ¿Cuándo se estrena en México? (Warner Bros. Pictures)

La Monja 2 ya se encuentra en producción

Recientemente durante la pasada CinemaCon, la productora hollywoodiense Warner Bros confirmó la producción de La Monja 2.

Por lo que los detalles son poco, pese a esto se dio un pequeño adelanto de la sinopsis para la Monja 2.

La cual ha precisado que La Monja 2 estará ambientada en la década de 1950 y su trama se desarrollará en Francia.

“1956 – Francia. Un sacerdote es asesinado. Un mal se está extendiendo. La secuela del gran éxito mundial La Monja sigue a la Hermana Irene mientras se enfrenta una vez más a la fuerza demoníaca Valak, La Monja Demoníaca” Sinopsis para la Monja 2

Con esto se sabe que la Monja 2 tendrá un seguimiento en la historia contada en la primera parte de esta secuela.

En donde pudimos ver a la hermana Irene enfrentarse a La Monja, cinta cuya historia se desarrolló en 1952 en Rumania.

Asimismo, se tiene confirmado que La Monja 2 será dirigida por Michael Chaves conocido por dirigir The Curse of La Llorona y The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

Mientras que el guión correrá a cargo de Akela Cooper, mismo que escribió Malignant, así como el regreso protagónico de la actriz Taissa Farmiga

Por otra parte, Warner Bros planea comenzar el rodaje de La Monja 2 este año en Francia, aunque aún no hay una fecha precisa.

¿Cuándo se estrenará La Monja 2 en México?

Aunque se dio el anuncio que confirma que la Monja 2 ya está en el desarrollo de producción, aún su fecha de estreno se desconoce.

Por lo que se espera que en poco tiempo la productora Warner Bros pueda dar un adelanto de cuándo sería el estreno mundial de La Monja 2.

En donde los fans del cine de terror tendrán que aún esperar para saber cuándo llegará a México la cinta de La Monja 2.