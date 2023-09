A Taylor Swift nadie la detiene en este 2023; no sólo su gira, sino su concierto en cine sigue rompiendo récords, ahora al superar las preventas de todo DC.

De acuerdo con Deadline, las preventas de la película de Taylor Swift alcanzaron los 65 mdd (1.1 mil mdp), superando los 42 mdd (717 mdp) que hizo The Batman.

Hasta el momento, The Batman es la mejor película en preventas de DC, lo que significa que la cantante acabó con el HamadaVerse, el SnyderVerse y el semi-reboot de DC.

No sólo eso, se espera que el concierto siga generando dinero en la preventa, por lo menos lo que resta de septiembre.

Taylor Swift también destrozó a Marvel

Si bien DC no es un gran referente en taquilla, no fue la única franquicia que Taylor Swift destrozó en las preventas, también acabó con Marvel.

Anteriormente ya se había reportado que Taylor Swift había superado las preventas de éxitos como Infinity War, ahora derrotó a Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

De las pocas películas de Marvel que quedaban en el camino de la cantante su concierto en cine, que en su momento tuvo grandes preventas.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene 60 mdd en preventa (mil mdp) ; Taylor pasó al Hechicero Supremo por 5 mdd sin muy esfuerzo.

A Taylor Swift sólo le queda un obstáculo para ser la reina de la preventa

Todo parece indicar que Taylor Swift y su concierto se encumbran a dominar el récord de preventas; sin embargo, aún les queda un obstáculo.

Ni más ni menos que Spider-Man: No Way Home, que tiene el primer lugar de la preventa con números impresionantes, y que Taylor Swift podría no alcanzar.

La última película live-action de Spidey hizo en su momento 120 mdd (2 mil mdp) en preventa ; es decir que a Taylor Swift le falta casi la mitad de recaudación para quedar a la par.

No sólo eso, necesitaría otros 60 mdd para pasar a Peter Parker y compañía; algo que parece difícil, pero la cantante y sus fans podrían sorprendernos en las próximas semanas.

Con información de Deadline.