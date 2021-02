¿’WandaVision’ tendrá segunda temporada? Kevin Feige responde

Durante una presentación ante la Television Critics Association, Kevin Feige habló sobre los próximos proyectos de Marvel y el futuro de ‘WandaVision’

‘WandaVision’, la primera serie de Marvel para Disney Plus, ha resultado todo un éxito para la plataforma y ha generado grandes expectativas entre los usuarios, quienes, semana con semana, crean nuevas teorías sobre los giros que podría tomar la historia.

Ahora que se acerca el final de temporada de ‘WandaVision’, los fanáticos comienzan a preguntarse si habrá nuevos episodios de esta serie. Para aclarar las dudas, durante una presentación ante la Television Critics Association, el presidente de Marvel, Kevin Feige, aseguró que no existen planes para realizar una segunda temporada.

“He estado en Marvel demasiado tiempo para decir un ‘No’ definitivo en lo que respecta a una segunda temporada de 'WandaVision'” Kevin Feige



Kevin Feige tampoco descarta la posibilidad de que en un futuro se haga otra temporada de ‘WandaVision’

Sin embargo, Feige tampoco descartó que en un futuro se pueda estudiar la posibilidad de una nueva temporada de ‘WandaVision’. El ejecutivo explicó que algunas historias de los personajes de Marvel pueden ‘brincar’ de una serie a una película y viceversa.

“Lo divertido del MCU es obviamente todo el cruce que podemos hacer entre series, entre películas. Entonces variará según la historia. A veces entrará en una temporada 2, a veces entrará en una película y volverá a una serie” Kevin Feige

Elizabeth Olsen pasará de ‘WandaVision’ a la segunda película de Doctor Strange

Kevin Feige también expresó que algunas de las series que se estrenarán en Disney Plus tendrán más de una temporada, aunque no dio más detalles. Finalmente, Feige reiteró que Elizabeth Olsen pasará de ‘WandaVision’ a la segunda película de ‘Doctor Strange’.

Anteriormente, Kevin Feige ha dicho comentado que ‘WandaVision’, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, que se estrenará en los cines el 25 de marzo de 2022, y el recién nombrado ‘Spider-Man: No Way Home’, que se lanzará en diciembre de 2021, serán parte de una historia general , y posiblemente una trilogía propia.