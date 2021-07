Jodie Foster recibe la Palma de Oro en el Festival de Cannes por sus 50 años de carrera

La edición número 74 del Festival de Cannes tuvo lugar el pasado 7 de julio, en donde Jodie Foster fue galardonada con una Palma de Oro por su trayectoria en el cine.

Luego de casi 50 años en el cine y tomada de la mano de su esposa, la fotógrafa Alexandra Hedison , la actriz recibió la Palma de honor de Cannes.

Cabe destacar que fue en 2013 durante la entrega de los Globos de Oro cuando Jodie Foster, también recordada por ‘El Silencio de los Inocentes’ (1991), se declaró lesbiana luego de que su sexualidad fuera un secreto a voces en Hollywood

En su discurso tras recibir el premio de Pedro Almodovar, destacó que cuando ella supo de niña que quería ser actriz, su madre le aseguró que las mujeres jamás podrían ser directoras de cine.

“Las cosas han cambiado. Cuando yo comencé este trabajo, no había mujeres hace 50 años. Encontrabas a la mujer que hacía de mi madre, la maquilladora, la script y poco más.”

Sin embargo, para que las mujeres pudieran tomar parte dentro del gremio cinematográfico tuvieron que pasar muchos años pues, ni la llegada de las mujeres a producción hizo que contraran a más en mas labores, indica Jodie Foster.

Y, cuando Jodie Foster tenía 6 años, se dio cuenta que uno de los actores con quien rodaba era director y se dio cuenta que ella quería hacer eso

“Mi madre me dijo que las mujeres no podían ser directoras, a menos que escriban. No soy una gran escritora y pensé que nunca lo lograría”

Jodie Foster