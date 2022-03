La actriz y productora estadounidense Jennifer Garner, recreó una emotiva escena de ‘Si yo tuviera 30′, junto a Mark Ruffalo.

Cabe señalar que Jennifer Garner y Mark Ruffalo, protagonizaron la cinta de 2004; dieron vida a ‘Jenna’ y ‘Matt’, respectivamente.

Fue a través de su cuenta oficial en Instagram, donde la protagonista de ‘Si yo tuviera 30′, recordó un emotivo fragmento del filme.

Publicó una fotografía de la icónica película, en la que aparece junto a Mark Ruffalo, recargada en su hombro.

En forma de collage, añadió una fotografía reciente de ambos, recreando la escena.

Mark Ruffalo, jennifer Garnner (Instagram/@jennifer.garner)

Los actores, volverán a trabajar juntos, ahora en un proyecto de ciencia ficción que lleva por nombre ‘The Adam Project’.

La cinta, que volverá a reunir a Jennifer Garner y Mark Ruffalo, se estrenará en Netflix este viernes.

En la descripción de su publicación Jennifer Garner aprovechó para hacer promoción a la cinta junto a su compañero coestelar de ‘Si yo tuviera 30′.

“13 Going on 30 Reunion. Aka The Adam Project is out friday on Netflix”, escribió la actriz de 49 años.

¿De qué trata ‘Si yo tuviera 30′, cinta en la que Jennifer Garner y Mark Ruffalo compartieron créditos?

‘Si yo tuviera 30′, gira en torno a ‘Jenna’, interpretada por Jennifer Garner y a su mejor amigo ‘Matt’, encarnado por Mark Ruffalo.

En uno de sus cumpleaños, el personaje femenino principal, desea ser guapa y popular, tras un evento desagradable con sus compañeras de clase y leer un artículo de la revista ‘Poise’.

‘Jenna’ desea desesperadamente tener una nueva vida y es entonces cuando su anhelo se cumple y se convierte en una mujer exitosa de 30 años.

Christa B. Allen es la actriz que dio vida a ‘Jenna’ en su etapa adolescente y posteriormente, Jennifer Garner toma su lugar en la edad adulta.

Sin duda ‘Si yo tuviera 30′ es una de las favoritas de más de uno y el reencuentro de Jennifer Garner y Mark Ruffalo significa para muchos, algo muy especial.

Mientras tanto, los fanáticos de los actores, están a la expectativa del estreno de ‘The Adam Project’, que dejará ver a los protagonistas de ‘Si yo tuviera 30′ en acción.