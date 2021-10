Jason Momoa da positivo a Covid-19 en grabación de ‘Aquaman 2’; como protocolo, la producción fue detenida y puesta en cuarentena.

De acuerdo con The New York Post, Jason Momoa fue sacado del rodaje de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ para cumplir el aislamiento obligatorio.

Todo indica que Jason Momoa no presentaría complicaciones por Covid-19, pues no tiene muestras de síntomas ni afectaciones de algún tipo relacionado al virus.

Jason Momoa (Jordan Strauss/Invision/AP)

Asimismo se confirma que Jason Momoa es el único miembro de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ que ha dado positivo a Covid-19, por lo que la producción podría reanudar en breve.

Este es el segundo caso de Covid-19 relacionado a una película de DC Comics, recordemos que antes que Jason Momoa, Robert Pattinson dio positivo en la grabación de ‘The Batman’.

Como sucediera con Jason Momoa, Robert Pattinson fue sacado inmediatamente del set de ‘The Batman’ y puesto en cuarentena.

¿Qué pasará con ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ tras el positivo de Covid-19 de Jason Momoa?

Con una fecha de estreno para el 16 de diciembre de 2022, el positivo de Covid-19 de Jason Momoa supone un problema mayor para ‘Aquaman and the Lost Kingdom’.

Recordemos que Jason Momoa es el protagonista de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, por lo que su ausencia por Covid-19 pesa en toda la producción.

Warner Bros. está evaluando reanudar las grabaciones de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ con escenas que no requieran a Jason Momoa, centradas en otros personajes.

Aquaman (@wbpictures)

No se habla de cambiar el enfoque; pero no se descarta del todo el hacer un ajuste a las escenas para que no pese la ausencia de Jason Momoa.

Jason Momoa podría estar aislado de 15 días a un mes, lo cual es mucho tiempo en términos de la grabación de una película comercial.

No sabemos qué tan avanzadas van las grabaciones de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’; pero dado que de momento tampoco se planea un nuevo retraso, el filme tiene poco espacio para maniobrar sin Jason Momoa.

Con información de The New York Post.