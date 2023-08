Una vez más las redes sociales están atacando a James Gunn -56 años-, y todo por culpa de Gal Gadot y Henry Cavill.

Y es que Gal Gadot -38 años- ha confirmado que Wonder Woman 3 se llevará a cabo después de que aparentemente se habría cancelado tras el reinició del DCEU por parte de James Gunn.

“Me encanta interpretar a Wonder Woman. Es un personaje muy cercano a mi corazón. Por lo que he escuchado de James Gunn y Peter Safram, vamos a desarrollar su tercera película juntos” Gal Gadot

Y aunque muchos fans han celebrado que la tercera película de Wonder Woman llegue de nueva cuenta con Gal Gadot, los usuarios se han ido contra James Gunn por no traer a Henry Cavill.

Usuarios acusan a James Gunn de solo haber despedido a Henry Cavill del DCEU

Gal Gadot ha confirmado que Wonder Woman 3 será realizada por James Gunn en el nuevo Universo de DC.

Sin embargo, los usuarios aunque muchos han celebrado la noticia e incluso les ha impactado las revelaciones de Gal Gadot con respecto a Wonder Woman, hay quienes no están conformes.

Pues aseguran que el único afectado fue Henry Cavill -40 años-, pues lo que James Gunn en realidad quería era hacer su película de Superman Legacy, cuyo protagonista ya fue elegido: David Corenswet -30 años-.

Por lo que los fans han salido a defender a Henry Cavill, iniciando de nuevo una campaña para que regrese como Superman e incluso un posible cameo en Wonder Woman 3 con Gal Gadot.

Le hubiesen valido todos los actores MENOS Cavill, porque sencillamente a él tan sólo le importaba SU película de Superman.



¿A que se entiende mejor ahora lo del pseudo-reinicio? pic.twitter.com/8jMgnMHpKR — Alberto Diaz Otero (ADO) (@valiado69) August 2, 2023

James Gunn esta siendo funado no querer a Henry Cavill pero sí regresar a Gal Gadot para Wonder Woman 3 (Especial)

Así quedará DC ahora que James Gunn devolvió a Gal Gadot, pero excluyó otra vez a Henry Cavill

Luego de que Gal Gadot confirmara que está en planes la realización de Wonder Woman 3, varios usuarios se han enfadado con James Gunn.

Y no es porque no les agrade ver de nueva cuenta a Gal Gadot como Wonder Woman, sino que al único que ha dejado fuera del reinició del DCEU fue a Henry Cavill.

Ya que ahora con la noticia de Wonder Woman 3 con Gal Gadot, Henry Cavill sería el único que no regresará para el reinicio del DCEU.

Pues cabe recordar que aún falta el estreno de la segunda entrega de Aquaman con Jason Momoa -44 años- y quien se rumora, ya tiene el papel de Lobo en el nuevo DCEU de james Gunn.

Asimismo, Ben Affleck -50 años- hizo una aparición en la reciente película de The Flash con Ezra Miller -30 años-, quien también continuaría como Barry Allen.

Dejando únicamente fuera a Henry Cavill de los planes de James Gunn para el reinicio del universo de DC.

Gal Gadot regresará como Wonder Woman. El reseteo del Universo DC que está llevando a cabo James Gunn queda así pic.twitter.com/RTjrPHvhvD — Andrés Trasado (@andres_trasado) August 2, 2023

