Luego de muchas especulaciones sobre la participación de Harrison Ford en Marvel, todo indica que su fichaje a la casa de las ideas se ha hecho oficial.

De acuerdo a medios como Deadline, The Hollywood Reporter y Variety, el fichaje de Harrison Ford a Marvel ya se ha hecho oficial.

Harrison Ford de 80 años de edad, ha sido elegido por Marvel para interpretar al General Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross.

Y de acuerdo a lo que recogen estos medios, Harrison Ford hará su debut como el General Ross en Capitán América: New World Order el 3 de mayo del 2024 y posteriormente en Thunderbolts el 26 de julio del 2024, con el cual concluirá la Fase 5.

Cabe recordar que el papel del General Ross era de William Hurt quien murió el pasado mes de marzo a los 71 años.

El personaje del General Ross, según revelan, es un personaje que tenían contemplado para varios proyectos de la Fase 5, por lo que fue necesario buscar un reemplazo, siendo ahora Harrison Ford quien lo interprete.

Antes de entrar de lleno a Marvel, Harrison Ford regresará como Indiana Jones

Todo indica que el fichaje de Harrison Ford a Marvel como el General Ross se ha confirmado por varios medios especializados.

Y es que pese a lo que muchos pudieran pensar, Harrison Ford está más activo que nunca pues su última participación en cines fue en 2020 con The Call of the Wild.

Además, antes de prepararse para su rol como el General Ross, Harrison Ford encarnará de nuevo a su icónico personaje de Indiana Jones siendo esta la quinta entrega de la franquicia la cual llegará a los cines el próximo 30 de junio del 2023.

De momento, Harrison Ford llegará a la citada película de la Fase 5 de Marvel Capitán América: New World Order junto con Anthony Mackie, Shira Haas, Tim Blake Nelson y Carl Lumbly.