Gal Gadot sería reemplazada en el DCEU por Yara Flor, la Mujer Maravilla brasileña

Un nuevo rumor alrededor del DCEU, al parecer se estaría pensando reemplazar a Gal Gadot en su papel de la Mujer Maravilla.

Sin embargo, no veríamos a una nueva Diana Prince, en su lugar tendríamos a otra versión de la heroína, ni más ni menos que Yara Flor.

En efecto, Gal Gadot se quedaría con el personaje de la Princesa de Themyscira; aunque ya no aparecería en más películas, siendo reemplazada por Flor.

Wonder Woman 1984 (Warner Bros.)

De acuerdo con reportes, la Mujer Maravilla de Brasil sería introducida al DCEU en ‘The Flash’, aunque no se sabe si ocuparía el lugar de Gadot de facto.

No hay que olvidar que Gal Gadot y Patty Jenkins ya confirmaron su regreso para ‘Wonder Woman 3′, aunque esta aún no inicia su producción.

Como todos los rumores, no hay una declaración oficial por parte de Warner Bros. o la propia Gal Gadot.

Reemplazo de Gal Gadot en Mujer Maravilla sería parte del proceso creativo

Se dice que Gal Gadot perdería el papel de la Mujer Maravilla por el mal recibimiento de ‘Wonder Woman 1984′ o su polémica por el conflicto “Israel-Palestina”.

No obstante, We Got This Covered señala que la posible salida de Gal Gadot correspondería al mismo proceso creativo del DCEU.

Es decir que sería algo natural, tomando en cuenta los múltiples proyectos en los que está involucrada la actriz en los próximos años.

Además se menciona que la edad le jugaría en contra, pues así como el resto del elenco del DCEU, no podría interpretar a Diana a perpetuidad.

Yara Flor (DC Comics)

A pesar de todo sus tropiezos, el DCEU ya tiene 8 años de haber empezado y Gal Gadot lleva 5 como la Mujer Maravilla.

No es extraño pensar que ella deje el papel en unos años; la llegada de Yara Flor sería lo más lógico sino se quiere hacer un recast.

Claro que todo dependerá de lo que presente ‘The Flash’, que es donde supuestamente veríamos a la nueva Mujer Maravilla.

Con información de We Got This Covered.