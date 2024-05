Furiosa fue presentada en el Festival de Cannes 2024, en donde triunfó al recibir 7 minutos de ovación.

El próximo 24 de mayo llegará a los cines de todo el mundo la nueva entrega de Mad Max: Furiosa, película que ya triunfó en el Festival de Cannes 2024.

Pues tal y como se ha revelado en las redes sociales, después de la proyección de Furiosa en el Festival de Cannes 2024, tuvo 7 minutos de ovaciones.

Furiosa es la nueva película precuela de la saga de Mad Max, en donde tenemos a Anya Taylor-Joy -28 años de edad-, como la protagonista.

Dirigida por George Miller -79 años de edad-, Furiosa ya se coloca como “una de las mejores precuelas de la historia”, según las críticas recibidas en el Festival de Cannes 2024.

Y tal fue del agrado en el Festival de Cannes 2024, que recibió 7 minutos de ovación al quinto episodio de la saga de Mad Max, que precisamente inició con Miller en 1979 y Mel Gibson -68 años de edad-.

Ahora Furiosa ha salpicado de su éxito a Anya Taylor-Joy y a Chris Hemsworth -40 años de edad-, con los 7 minutos de ovación que recibió la cinta en el Festival de Cannes 2024.

Tal y como revelan las críticas del Festival de Cannes 2024, Furiosa aborda temas como el feminismo y la ecología.

De igual manera las críticas en el Festival de Cannes 2024 de Furiosa aseguran que la película no se olvida de la acción, no de los temas políticos y económicos.

Luego de que Furiosa arrasara en el Festival de Cannes 2024 con 7 minutos de ovación, es inevitable no haber cuestionado al director, George Miller.

Y es que durante su conferencia sobre Furiosa, Miller reveló que finalmente está satisfecho con esta película de Mad Max, que llega 45 años después del primer estreno.

“Si te dedicas a repetir lo que ya has hecho, no hay ganas para hacer nada más, siempre me he dejado llevar por mi curiosidad”

George Miller, director