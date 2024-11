Se reveló la primera imagen de Pinocchio de terror, la nueva película que será protagonizada por Robert Englund y Richard Brake.

Continuando con la expansión de Poohniverse, es decir con las películas que han retomado personajes clásicos infantiles para ser ahora de terror, se ha revelado cómo se ve Pinocchio.

Por lo que te damos los detalles que se han revelado a través de Variety , como el primer vistazo a Pinocchio y los integrantes del cast.

Robert Englund y Richard Brake se unen a Pinocchio: Unstrung

Robert Englund, quien en su tiempo dio vida al ícono de terror Freddy Krueger, será quien protagonice ‘Pinocchio: Unstrung’.

Esta película de Pinocchio de terror, es independiente de bajo presupuesto que se une al llamado Twisted Childhood Universe.

Además, Richard Brake quien es un colaborador habitual de Rob Zombie, y quien ha estado en películas como ‘Barbarian’ y ‘Mandy’, se unirá al cast de Pinocchio de terror como como Geppetto.

Si bien las películas de Winnie the Pooh: Blood and Honey no han tenido críticas favorables, se han convertido en un foco de morbo al ver cómo se convierten los personajes clásicos infantiles en asesinos sádicos.

Por lo que han ganado gran popularidad entre los fans que gustan de películas independientes de tipo B, slasher o gore.

Es por eso que la nueva entrega de Pinocchio de terror ha estado entre la expectativa de esta base sólida de fans.

Así se ve el nuevo Pinocchio de terror para la nueva película de Blood and Honey

Como ya se reveló, varios serán los personajes que se unan a este Multiverso de personajes infantiles de terror; entre ellos Pinocchio y Peter Pan.

Aunque de momento, los pocos detalles que se han revelado han sido de la nueva entrega de Pinocchio; entre ellos cómo luce.

Y es que Variety y las redes sociales oficiales de este Pinocchio de terror, han revelado cómo luce el aterrador muñeco de madera.

El Pinocchio de terror fue creado por Todd Masters, artista de efectos especiales ganador del Emmy por ‘Tales From the Crypt: Demon Knight’ y ‘Child’s Play’; también trabajó en ‘Dune: Part Two’.

Pinocchio: Unstrung está dirigida por Rhys Frake Waterfield y producida por Scott Jeffrey, quienes estuvieron detrás de las dos entregas de Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Primer vistazo al Pinocchio de terror, protagonizada por Robert Englund y Richard Brake (@poohbloodandhoney / Instagram)

Con información de Variety.