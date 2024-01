Pinocchio Unstrung, será la nueva película de terror, inspirada en el adorable muñeco, ¿de qué trata? Te contamos lo que sabemos.

La moda de ver a los adorables personajes de Disney convertidos en malignos personajes salidos de una película de terror no para.

Pues ahora será el turno de Pinocchio Unstrung, la película de terror inspirada en el adorable muñeco de madera.

Misma que tiene como objetivo contarnos una historia diferente del famoso y adorable títere mentiroso Pinocho hecho de manera.

¿De qué trata Pinocchio Unstrung, la película de terror inspirada en el adorable muñeco?

A través de la productora Jagged Edge Productions conocida por su trabajo Winnie Pooh: Sangre y Miel es como se ha confirmado Pinocchio Unstrung, la película de terror inspirada en el adorable muñeco.

La cual será una nueva película basada en Pinocho, como un monstruoso diseñado del famoso títere de madera.

Por el momento la trama de Pinocchio Unstrung, la película de terror inspirada en el adorable muñeco no ha sido revelada.

Aunque se planea que Pinocchio Unstrung tenga un adelanto más durante los créditos finales de Winnie Pooh: Sangre y Miel 2.

Asimismo, Pinocchio Unstrung no solo se unirá al universo de Winnie Pooh: Sangre y Miel 2, si no que se espera que el mundo de las películas de terror se entrelacen con Bambi: The Reckoning” y “Neverland Nightmare” de Peter Pan.

Pinocchio Unstrung: ¿De qué trata la película de terror inspirada en el adorable muñeco? (Jagged Edge Productions)

Así se verá Pinocchio Unstrung en su película de terror

Ante las expectativas de Pinocchio Unstrung en su película de terror ya se ha dado a conocer cómo es que se vería.

Esto a través de un boceto conceptual de arte , en que se deja ver a Pinocchio Unstrung siendo un muñeco títere de madera, pero nada tierno como al que conocemos.

Asimismo, este personaje de terror en Pinocchio Unstrung parece ser algo humano a la vez, por los ojos y la dentadura siniestra con la que se le puede ver en el boceto.

Pese a esto, los fans de esta nueva película de terror inspirada en el adorable muñeco, tendrán que esperar para conocer más detalles de Pinocchio Unstrung.

Aunque esto no podría tardar tanto, pues se espera que producción de Pinocchio Unstrung inicie este verano.

Mientras que el estreno en cines de Pinocchio Unstrung esta previsto en este momento para finales de 2024.