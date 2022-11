Desencantada, secuela de Encantada de 2007, ya está disponible en Disney+, aunque no le está yendo muy bien en las reseñas, que la catalogan como decepcionante.

Aún así no dudamos que muchas personas le den una oportunidad a Desencantada, por la nostalgia que trae la película original.

Hablando de nostalgia, esta película cuenta con un elenco muy variado, pues tenemos el regreso de parte del elenco de la primera, así como a nuevo talento.

Aquí tienes al elenco protagonista de Desencantada y una breve biografía de cada uno:

Amy Adams como Giselle Philip

Patrick Dempsey como Robert Philip

James Marsden como el príncipe Edward

Idina Menzel como Nancy Tremaine

Yvette Nicole Brown como Rosaleen

Jayma Mays como Ruby

Maya Rudolph como Malvina Monroe

Óscar Núñez como Edgar

¿Quién es Amy Adams?

Amy Adams es la protagonista de Desencantada, repitiendo su papel como Giselle, teniendo una carrera de casi 30 años en cine y televisión; con 6 nominaciones al Oscar.

Además de su papel en la película de Disney, es conocida por interpretar a Lois Lane en el DCU, Charlene en The Fighter y Sidney/Edith en American Hustle.

De momento no tiene planes a futuro; pero dio a conocer su interés por regresar como Lois Lane ahora que Henry Cavill retomó el papel de Superman.

Desencantada, película de Disney protagonizada por Amy Adams (Disney Studios LA)

¿Quién es Patrick Dempsey?

Patrick Dempsey vuelve como Robert, el esposo de Giselle, en Desencantada. Aunque lleva activo desde 1985, no fue reconocido hasta la primera década del 2000 por su papel de Derek Shepherd en Grey’s Anatomy.

También fue parte de la saga de Transformers al interpretar a Dylan Gould en “El Lado Oscuro de la Luna”. Fuera de la actuación, ha participado en carreras profesionales de automovilismo.

En 2006 fundó su propio equipo, Dempsey Racing, aliándose un año después con Proton Competition para las carreras de resistencia tipo LeMans.

Patrick Dempsey (Disney)

¿Quién es James Mardsen?

James Mardsen vuelve en Desencantada como el Príncipe Edward. Su carrera ha sido un tanto irregular, aunque ha logrado posicionarse en obras referentes de la cultura pop.

Fue Cíclope en la trilogía original de los X-Men, repitiendo para Days of Future Past, además de hacer el papel de Teddy en las primeras dos temporadas de Westworld, sin olvidar su papel de Criss en 30 Rock.

Recientemente se ha destacado por tener el protagónico “humano” en las dos películas de Sonic, y está planeado para regresar en la tercera entrega de la franquicia.

James Mardsen (Paramount)

¿Quién es Idina Menzel?

Idina Menzel retoma su papel de Nancy en Desencantada. De todo el elenco ella es la más polifacética, y quien ha labrado una carrera principalmente como cantante en películas y series, así como actriz de voz.

Esto gracias a su participación en Glee como Shelby, y sobretodo a su papel como Elsa en las dos películas de Frozen.

Además de la saga de Desencantada, ella ya fue parte de otro proyecto de princesas, como la madrastra en la versión de 2021 de Cenicienta.

Idina Menzel (Disney)

¿Quién es Yvette Nicole Brown?

Yvette Nicole Brown, quien hace a Rosaleen en Desencantada, le traerá buenos recuerdos a los fans de Drake & Josh, pues ella hizo el legendario papel de Helen en la serie de Nickelodeon.

También ha estado involucrada en películas como el live-action de La Dama y el Vagabundo, en la segunda película de Percy Jackson y en la serie de DC Superhero Girls.

Yvette Nicole Brown (Nickelodeon)

¿Quién es Jayma Mays?

Jayma Mays es Ruby en Desencantada; contando con una extensa carrera, sobretodo en televisión donde destaca su papel como Emma en Glee. También formó parte de Heroes y Ugly Betty.

En cine, sus papeles más destacados han sido como Grace Wilson en las películas de Los Pitufos, y la Princesa Joanna en Bill & Ted Face the Music.

Jayma Mays (Disney)

¿Quién es Maya Rudolph?

Maya Rudolph toma el papel de Malvina en Desencantada. Ella es conocida principalmente por sus papeles en películas de comedia y de culto, pues la pudimos ver en Gattaca y la saga de Son Como Niños.

Esto debido a su pasado en Saturday Night Live, donde participó activamente en más de 150 episodios.

Recientemente se ha destacado como actriz de voz en obras como Angry Birds 1 y 2, The Mitchells vs. the Machines y Luca de Pixar.

Maya Rudolph (Columbia Pictures)

¿Quién es Óscar Núñez?

Óscar Núñez se integró a Desencantada como Edgar. Él es mayormente conocido por su papel de Óscar Martinez en The Office, siendo recurrente en proyectos de comedia.

Lo podemos ver en capítulos de Malcolm el de en medio, Curb Your Enthusiasm y MADtv; aunque también tiene papeles dramáticos como el la película Los 33.