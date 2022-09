Aquí te decimos cuáles son las películas más esperadas del 2024. A pesar de que falta un año y tres meses para esta fecha, ya hay muchas producciones confirmadas.

El séptimo arte contará en 2024 con varios filmes que los fanáticos de las franquicias y blockbusters ansían ver en pantalla grande.

Acción, fantasía, anime y superhéroes en combate es un poco del menú que están preparando las grandes casas productoras para seguir llevando gente a las salas de cine.

Las películas más esperadas del 2024 son:

El planeta de los simios

Avatar 3

Intensa-Mente 2

Kung Fu Panda 4

Mission: Impossible 8

Sonic 3

Gru, mi villano favorito 4

Godzilla vs. Kong 2

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Joker 2

Deadpool 3

Thunderbolts

Capitán América 4

Los cuatro fantásticos

The Lord of the Rings: The War of the Rohirri

Salas de cine (Felipe Bustillo / Unsplash)

El planeta de los simios

Una nueva cinta de los simios ya comenzó su rodaje de acuerdo con la empresa 20th Century Studios y en 2024 la podremos ver. Llevará el nombre de ‘Kingdom of the Planet of the Apes’.

El Planeta de los Simios: La Guerra (20th Century Fox)

Avatar 3

James Cameron apenas estrenará Avatar 2 en este 2022, pero la secuela acerca de Pandora ya está confirmada para diciembre de 2024. Sam Worthington y Zoe Saldana regresarían en sus roles protagónicos.

Avatar (FOX)

Intensa-Mente 2

Intensa-Mente, el éxito de Pixar que conmovió al público en 2015 contará con una secuela para el año 2024. Aunque no se conocen muchos detalles, en la D23 de Disney se confirmó que se trabaja en la cinta.

Alegría de ‘Intensa-Mente’ (Disney)

Kung Fu Panda 4

Los divertidos combates de Po regresarán al cine para una cuarta entrega. Para el 8 marzo de 2024, los fanáticos de El Guerrero dragón continuarán.

Kung Fu Panda 4 (DreamWorks)

Misión Imposible 8

Tom Cruise y sus escenas arriesgadas de acción parecen no tener fin, ya que la franquicia de Misión Imposible contará con una octava película para el verano del 2024.

Suspenden rodaje de Misión Imposible 7 en Venecia por coronavirus (AP)

Sonic 3

Sorpresivamente, las cintas de Sonic han sido todo un éxito por lo que su parte número 3 ya está asegurada. El 20 de diciembre es la fecha elegida para conocer más de esta historia que se basa en icónico personaje de SEGA.

Sonic, Tails y Knuckles (Paramount)

Gru, Mi villano favorito 4

Otra franquicia que goza de buenos números en taquilla es la de Mi villano favorito, razón por la cual Gru seguirá contando sus hilarantes aventuras junto con sus ayudantes amarillos.

Minions: The Rise of Gru (Tomada de Video)

Godzilla vs. Kong 2

El segundo round entre las bestias Godzilla y King-Kong es un platillo imperdible para todos aquellos que gustan del cine lleno de acción.

Godzilla vs Kong (Warner Bros.)

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

La cinta animada del Hombre Araña sigue causando mucha expectativa por su estreno. Su estilo visual y la llegada del Spider-Verse la hacen una joya que vale la pena esperar.

Spider-Man: Across the Spider-Verse se retrasa hasta 2023 (Sony Pictures)

Joker 2

Las buenas sensaciones que dejó el Joker de Joaquin Phoenix permitieron una segunda parte de su personaje. El 4 de octubre es la fecha indicada para conocer esta historia que incluirá a la talentosa Lady Gaga.

Lady Gaga como Harley Quinn en Joker 2 (Especial)

Deadpool 3

Quizá una de las producciones que más esperan los fans de Marvel para el 2024 sea Deadpool 3. Ryan Reynolds rompió el Internet al anunciando que compartirá pantalla con Hugh Jackman en su rol de Wolverine.

Deadpool 3 (Marvel Studios)

Thunderbolts

Los villanos redimidos de Marvel llegarán para el 26 de julio de 2024. Son parte de la Fase 5 del UCM que no deja de expandirse en la pantalla grande.

Thunderbolts (Marvel Studios )

Capitán América 4

Anthony Mackie regresará para la cuarta película del Capitán América luego de que se convirtiera en el relevo de Chris Evans que dejó el sitio vacante tras Avengers: Endgame.

Falcon como el Capitán América (Marvel)

Los cuatro fantásticos

La llegada de Los cuatro fantásticos por fin se dará después de mucho tiempo de espera por parte de los fans de Marvel Studios. Se estrena el 8 de noviembre de 2024.

Cuatro Fantásticos (Marvel)

The Lord of the Rings: The War of the Rohirri

La franquicia de El señor de los anillos contará con una película animada de fantasía inspirada en la obra de J. R. R. Tolkien y producida por New Line Cinema y Warner Bros. Se titulará “The War of the Rohirri”.