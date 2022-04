La empresa del ratón, Disney dio a conocer la lista de sus próximos y esperados estrenos para 2022 y 2023.

En el marco de CinemaCon, The Walt Disney Company presentó su calendario de estrenos 2022 - 2023, anuncio con el que sorprendió a la audiencia reunida Caesar’s Palace en Las Vegas.

Luego de que Tony Chambers líder de distribución cinematográfica de Disney junto con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y el productor de “Avatar”, Jon Landau, dieron a conocer la lista de sus próximos estrenos cinematográficos.

Por lo que para 2022 tendremos la esperada llegada de Avatar, así como varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Mientras que para el próximo año en 2023 entre lo más destacado será el live action de La sirenita y Guardianes de la Galaxia, Vol. 3.

Avatar

Estrenos Disney 2022

Pese a que ya se habían dado a conocer las fechas de algunos de los estrenos de Disney para este 2022, sin duda los fans de estas producciones no dejaron de sorprenderse.

En donde además de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder, ya también se tiene la fecha de estreno para Black Panther: Wakanda Forever.

Aquí la lista de los estrenos que Disney tendrá en lo que resta del 2022:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 de mayo).

Bob’s Burgers: La película (27 de mayo).

Lightyear (17 de junio).

Thor: Love and Thunder (8 de julio).

Avatar, relanzamiento (24 de septiembre).

The Banshees of Inisherin (21 de octubre).

Amsterdam (4 de noviembre).

Black Panther: Wakanda Forever (11 de noviembre).

The Menu (18 de noviembre).

Strange World (23 de noviembre).

Avatar: The Way of Water (16 de diciembre).

Banner promocional 'Thor: Love and Thunder' (Marvel Studios )

Estrenos Disney 2023

Para 2023, los estrenos de Disney revelados son pocos, aunque ya se tiene importantes y esperadas cintas que se confirman que estarán llegando a la pantalla grande el próximo año.

Entre las cintas que destacan para estrenarse en 2023 está La sirenita, Guardianes de la Galaxia y Ant-Man y la Avispa: Quantumania.

Aquí la lista de los estrenos que tiene Disney para 2023:

The Marvels (17 de febrero).

The Haunted Mansion (10 de marzo).

Guardianes de la Galaxia, Vol. 3 (5 de mayo).

La sirenita (26 de mayo).

Indiana Jones 5 (30 de junio).

Ant-Man y la Avispa: Quantumania (28 de julio).