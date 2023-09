¿Estás seguro Disney? La película Piratas del Caribe 6, escrita por el guionista Craig Mazin, promete ser demasiado bizarra.

Tanto, que el propio Craig Mazin -52 años de edad- confesó que quedó muy sorprendido cuando Disney le dio luz verde para producir su guión, co-escrito con Ted Elliot.

Craig Mazin es el autor de las cuatro primeras películas de la franquicia de Piratas del Caribe.

Piratas del Caribe 5 (Tomada de video)

Piratas del Caribe 6 es tan bizarra que su guionista esperaba el rechazo de Disney

En entrevista con Los Angeles Times, Craig Mazin confesó que la historia que propuso a Disney para Piratas del Caribe 6 es “tan bizarra” que no esperaba la aprobación de Disney.

“La presentamos y pensamos, ‘no hay manera de que la compren, es demasiado rara’. Pero lo hicieron”, dijo Craig Mazin.

Luego, agregó el guionista de Piratas de Caribe 6, Ted Elliot escribió un guión fantástico con el que no han podido hacer nada por la huelga de actores y guionistas.

“Hasta ahora todos seguimos esperando a ver qué sucede”, comentó Craig Mazin, quien actualmente es showrunner y guionista de la exitosa serie The Last of Us.

¿Qué se sabe sobre Piratas de Caribe 6? El guionista ha evitado dar grandes detalles sobre la película, pero se presume que podría iniciar rodaje a finales de 2024 o 2025.

Sin embargo, todo dependerá de cómo evolucionen las huelgas en Hollywood y las decisiones financieras de Disney, que al final podría optar por congelar el proyecto.

Piratas del Caribe: La maldición de Salazar (Tomada de video)

¿Johnny Depp aparecerá en Piratas del Caribe 6?

El productor Jerry Bruckheimer, quien ha trabajado en todas las películas de Piratas del Caribe, reveló en mayo de 2022 que Johnny Depp no regresará para la nueva película.

Esto se debe a que el guión de Piratas del Caribe 6 no considera a Jack Sparrow, personaje de Jhonny Depp, dentro de la historia.

Sin embargo, Bruckheimer planteó la posibilidad de que Johnny Depp -60 años de edad- se reincorpore en posibles nuevas entregas.

“No regresará en este punto, pero el futuro aún puede cambiar” expresó el productor en declaraciones a The Sunday Times.

¿Qué ha dicho Johnny Depp sobre su posible regreso a la franquicia de Disney? El actor ha asegurado que no piensa “volver a trabajar con Disney” de nuevo, aunque quizá eso cambie en el futuro.