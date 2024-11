Armie Hammer, de 38 años de edad, se alejó de la actuación en 2021, justo cuando su carrera comenzaba a despuntar, tras protagonizar la película ‘Call me by your name’.

Su retiro fue todo, menos voluntario, pues varias mujeres acusaron a Armie Hammer de abuso.

Algunas de las presuntas víctimas publicaron mensajes inquietantes supuestamente enviados por Armie Hammer, en los que se refería a prácticas sexuales violentas, incluyendo fantasías de canibalismo..

Ante ello, muchos consideraron que su carrera estaba acabada, pero otros apostaron a la poca memoria del público y acertaron, pues Armie Hammer ha anunciado su regreso a la vida pública.

“He estado fuera los últimos cuatro años y ahora he vuelto. ¿Qué será? Una especie de diario, una crónica para recomponer mi vida” Armie Hammer

Armie Hammer (Especial / Especial)

Armie Hammer

Armie Hammer dio la noticia a través de un video compartido en su cuenta de Instagram, donde anunció el lanzamiento de su serie de podcasts titulada ‘The Armie HammerTime Podcast’.

“Creo que a algunos de ustedes les va a encantar, y algunos de ustedes van a odiarlo”, reconoció Armie Hammer, para luego explicar que el podcast servirá como una “especie de diario” sobre su nueva vida en Los Angeles.

“La idea original del podcast es el concepto de que en el transcurso de un día cada persona con la que interactúas sabe al menos una cosa que tú no sabes. Así que quiero saber cuál es esa única cosa”. Armie Hammer

Armie Hammer detalló que en su podcast presentará “conversaciones largas e interesantes con gente que tenga herramientas o habilidades o que haya adquirido sabiduría o incluso que sepa cosas que yo no sé y quiero aprender.

Armie Hammer fue denunciado por violación; él siempre negó las acusaciones

Las acusaciones contra Armie Hammer, presentadas tres años atrás incluyeron la denuncia formal de una mujer, quien acusó al actor hollywoodense de violación.

Esto llevó a la apertura de una investigación policial en Los Ángeles. Ante ello, Armie Hammer negó todas las acusaciones y sostuvo que las interacciones fueron consensuadas.

Sin embargo, el impacto fue devastador para su carrera. Armie Hammer fue retirado de varios proyectos importantes, incluyendo Shotgun Wedding con Jennifer Lopez, y dejó de ser representado por su agencia de talentos.

También, el actor enfrentó un gran rechazo en redes sociales y medios, lo que lo llevó a mantenerse fuera del ojo público, hasta ahora.