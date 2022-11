Así como Winnie Pooh que contará con una película sangrienta, El Grinch tendrá una cinta de terror, la cual ya estrenó su tráiler.

Se trata del largometraje “The Mean One” que busca resignificar al clásico personaje navideño para hacerlo más espeluznante para las audiencias y crear un slasher no oficial, una parodia.

Lo más significativo es que esta versión terrorífica de El Grinch estará protagonizada por el actor David Howard Thornton, quien ha cobrado notoriedad en su carrera por dar vida al payaso psicópata Art que aparece en las dos cintas de Terrifier.

Producción que ha escandalizado por su brutalidad y violencia sorprendiendo a todas la audiencias que gustan de las películas de terror.

Escena de The Mean One, película de terror de El Grinch (Steven LaMorte / YouTube)

¿De qué tratará “The Mean One”, la película de terror de El Grinch?

“The Mean One”, la película de terror de El Grinch nos hablara de Cindy, una pequeña que vive traumatizada por el asesinato de sus padres a manos de una figura verde que viste traje de Santa Claus.

Este personaje violento que odia la Navidad conocido como The Mean One aterrorizará la ciudad donde vive Cindy, que después de crecer hará todo lo necesario por vengarse de “El Grinch”.

Además de la actuación de David Howard Thornton, esta versión sangrienta de El Grinch contará con la interpretación de:

Krystle Martin

Chase Mullins

Rachel Winfree

Amy Schumacher

Allyson Sereboff

Jessie Holder Tourtellotte

Stephanie Bates

Steven Busby

Robert DiTillio

Flip Kobler

Whit Spurgeon

Ernie Charles

John Bigham

El director Steven LaMorte es el cineasta encargado de crear esta versión no oficial de uno de los personajes más icónicos del cine.

Collider reporta que también se están preparando otras cintas de terror sangrientas como Winnie The Pooh Miel y Sangre inspiradas en otras figuras representativas para niños, las cuales serán:

Bambi: The Reckoning

Peter Pan’s Neverland Nightmare

¿Cuándo se estrena “The Mean One”, la película slasher de El Grinch?

“The Mean One”, la película slasher de El Grinch llegará a salas de cine en Estados Unidos para el próximo 9 de diciembre .

Así como con Winnie the Pooh: Miel y sangre que llegará en 2023 a salas de México, se espera que la nueva versión del Grinch también arribe a nuestro país habrá que esperar la confirmación de esto con el paso de las semanas.