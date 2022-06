‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ya se ha estrenado en la plataforma de Disney+, por lo que ahora muchos se preguntan si es que habrá una tercera película y es Benedict Cumberbatch quien responde.

En una entrevista con el medio The New Indian Express , el actor que da vida a Doctor Strange desde el 2016, Benedict Cumberbatch, ha revelado si es que habrá una tercera película del Hechicero Supremo.

Según el actor de 45 años, Benedict Cumberbatch, él estaría encantado de protagonizar una tercera película de Doctor Strange, así como más apariciones del mago en el Universo Cinematográfico de Marvel.

“Eso espero, me encantaría hacer otra película. Doctor Strange es un personaje tan complejo y parece que hay mucho más para explorar con él. Es un personaje tan brillante y todavía me lo estoy pasando genial interpretándolo” Benedict Cumberbatch

Doctor Strange habría dado pistas de su regreso en las escenas postcrédito

Tras el estreno de Doctor Strange tanto en cines como en la plataforma de Disney+, muchos se han preguntado si es que habrá una tercera película del hechicero supremo.

De hecho, Benedict Cumberbatch ya ha revelado que a él le encantaría protagonizar una tercera película de Doctor Strange y tener varias apariciones en el UCM .

Por lo que las pistas habrían estado en las escenas postcrédito de la segunda entrega de Doctor Strange -ya disponible en Disney+- con la apertura de un tercer ojo en el Hechicero de las artes místicas.

Asimismo, cabe recordar que al finalizar la película ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ apareció un nuevo personaje en su segunda escena postcréditos.

Este personaje se trata de Clea, la cual ahora será interpretada por Charlize Theron, y quien en los cómics es la Hechicera Suprema de la Dimensión Oscura y el interés amoroso de Stephen Strange.

Por lo que se sabe que Marvel tiene más planes para el personaje de Benedict Cumberbatch para la Fase 4, la llegada de Kang el Conquistador (Jonathan Majors) y las siguientes fases.

Además se especula que, para poder vencer a Kang el Conquistador, existirá la próxima gran reunión de superhéroes en donde podría aparecer el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch.