Cillian Murphy, actor de Peaky Blinders, logró notoriedad en su carrera a sus 25 años de edad con Disco Pigs, película irlandesa filmada por Kirsten Sheridan.

Estrenada en 2001, Disco Pigs es un relato sobre Darren (Cillian Murphy) y Sinead (Elaine Cassidy), quienes nacieron al mismo tiempo, en el mismo hospital.

Cillian Murphy en la película Disco Pigs ( AMBI Distribution)

Dicha circunstancia hace que ellos tengan una relación amistosa muy estrecha, casi telepática y que vivan en su propio mundo.

No obstante, todo cambia cuando a los 17 años Sinead comienza a tener sentimientos por otro chico de la escuela. Esto desencadena la furia y violencia de Darren que descubre que ama a su amiga.

Disco Pigs, película dirigida por Kirsten Sheridan, explora el tema de las amistades insanas y las relaciones enfermizas que llegan hasta las últimas consecuencias.

Disco Pigs abrió para Cillian Murphy la puerta de otras fronteras fuera de Irlanda

En la carrera de Cillian Murphy, actualmente de 46 años de edad, Disco Pigs y la dirección de Kirsten Sheridan marcaron un paso firme para que el actor fuera considerado en producciones de otras latitudes, ya no solo de Irlanda, su país de origen.

Por ejemplo, para el 2002 Cillian Murphy aparecería en ‘Exterminio’ de Danny Boyle, y un año después en ‘La joven con el arete de perla’ junto con Scarlett Johansson.

Cartel promocional de Disco Pigs (Temple Film & TV Productions)

Además, en 2005 trabajaría con Christopher Nolan en la saga de Batman y en otros proyectos como ‘El Origen’ y ‘Dunkerque’.

El reconocimiento de Cillian Murprhy también ha llegado con Peaky Blinders, serie donde interpreta a Tommy Shelby, papel que le ha valido gran aceptación en la crítica y el público.

En 2023, Cillian Murphy volverá a la pantalla grande con Oppenheimer, una película biográfica sobre el físico que creó la bomba atómica.

Será un rol protagónico el que interprete Cillian Murphy en esta cinta histórica que se situará en el contexto del siglo XX.

Peaky Blinders (BBC)

¿Dónde ver la película Disco Pigs de Cillian Murphy?

Actualmente, Disco Pigs, película protagonizada por Cillian Murphy, no se encuentra en ninguna plataforma de streaming.

La única manera de acceder a ella es a través de plataformas web de cine alternativo como Zoowoman. De igual manera, se puede adquirir en formato físico en alguna tienda especializada en venta de películas.

En YouTube se encuentra completa, el único problema es que no tiene subtítulos, y si no sabes inglés podría no disfrutarla.