DC presenta un avance de todas sus películas de 2022 (VIDEO)

DC presenta un avance de todas sus películas de 2022, con escenas de ‘The Batman’, ‘The Flash’, ‘Black Adam’ y ‘Aquaman and the Lost Kingdom’.

Si bien de ‘The Batman’, DC ya ha mostrado bastante, de las otras tres tenemos los primeros vistazos oficiales de las películas, con algunos momentos clave que veremos en las mismas.

Por ejemplo, ‘Black Adam’ muestra a la JSA, mientras que en ‘The Flash’ presenta oficialmente el nuevo traje del velocista, lo mismo con ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, la película de DC de más bajo perfil de teaser.

Con este avance de DC bien podríamos esperar un tráiler individual de cada una de las películas en próximas semanas, tomando en cuenta que todos los filmes se estrenarán en este año.

Hay que mencionar que aunque esta es apenas una prueba, ha sido suficiente para emocionar a los fans de DC, incluso aquellos que dudan de la dirección de Warner en la franquicia.

Algo a señalar es que este teaser sólo toma en cuenta las películas de DC que se estrenarán en cine, pues recordemos que también en este 2022 tendremos la película de ‘Batgirl’ en HBO Max.

¿Cuándo se estrenan las películas de DC?

Mientras que en 2020 y 2021 tuvimos una ausencia casi total de DC en cine, en este 2022 habrá películas prácticamente todo el año, con 4 películas en salas a lo largo de los meses restantes.

La primera película de DC en llegar a cines será ‘The Batman’, protagonizada por Robert Pattinson y el filme más esperado del año. Se estrenará en México de manera anticipada el 2 de marzo, los boletos ya están a la venta.

La siguiente en llegar será ‘Black Adam’, el 29 de julio de 2022, estando protagonizada por Dwayne Johnson y siendo uno de los proyectos más atrasados de DC, que tardó varios años en concretarse y retrasó su lanzamiento varias veces.

The Batman (Instagram/@warnerbrosmx)

El 4 de noviembre por fin se estrenará ‘The Flash’, película que originalmente iba a ser parte del DCEU de Zack Snyder; pero cambió su director y concepto varias veces, siendo reformulada como un posible reinicio del Universo DC en cine.

Finalmente el 16 de diciembre ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ llegará a salas de todo el mundo, de nueva cuenta James Wan y Jason Momoa lideraran el proyecto, esperando el mismo éxito que con la entrega pasada.

Como mencionamos anteriormente, en HBO Max tendremos ‘Batgirl’ este año; sin embargo de momento se desconoce cuándo se podría estrenar.

Con información de Warner Bros.