Crearán nueva trilogía de ‘El Exorcista’ con la actriz de la película original

Recientemente, ‘Universal Pictures’ y ‘Blumhouse’ anunciaron que realizarán una nueva trilogía de ‘El Exorcista’ y continuará la línea temporal del filme original.

En esta nueva saga de ‘El exorcista’, la actriz Ellen Burstyn participará en estos nuevos filmes tras haber actuado en la primera película estrenada en 1973.

La nueva trilogía de ‘El Exorcista’ será dirigida por David Gordon Green

Los estudios también informaron que las cintas serán dirigidas por David Gordon Green, responsable de las nuevas películas de ‘Halloween’.

David Gordon Green expresó que la nueva saga de ‘El Exorcista’ no tomará en cuenta la continuidad de sus otras entregas, aunque sí incluirá algunos elementos de ellas.

Además de Ellen Burstyn, la nueva película de ‘El Exorcista’ será protagonizada por Leslie Odom Jr, quien interpretará a un personaje con una hija que es poseída por un terrible demonio.

En una entrevista para el medio ‘GamesRadar’, Gordon Green comentó que el guion de ‘El Exorcista’ ya está escrito ya que pudo desarrollarlo durante la pandemia.

“Me gustan todas las películas del ‘Exorcista’ y no solo me gustan, sino que creo que podrían estar incluidas dentro de la mitología de lo que estoy haciendo” David Gordon Green

Gordon Green también aseguró que no pretenderá como “si el Exorcista 2 no existiera, es bueno que exista, es bueno que existan todas y a mí me gustan”.

El director planea hacer algo similar a lo que realizó con la saga de terror ‘Halloween’, donde dio continuidad a las películas originales.

La primera película de ‘El exorcista’ se estrenará en algún punto del 2023

En 2018, David Gordon Green estrenó la película ‘La noche de Halloween’, mientras que en este 2021 llegará ‘Halloween Kills’ y el próximo año lanzará ‘Halloween Ends’.

El cineasta también comentó que, a diferencia de ‘Halloween’, escribir ‘El Exorcista’ requirió más documentación que una ‘escritura impulsiva’.

“Tuve que leer un montón de libros y hacer un huevo de entrevistas porque había mucha autenticidad dramática en la película original” David Gordon Green

Se espera que la primera película de esta nueva trilogía de ‘El Exorcista’ se estrene en algún punto del 2023.

Mientras que las siguientes secuelas se estrenarán en exclusiva en la plataforma de streaming ‘Peacock’.