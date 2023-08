El fondom de Marvel ya ve a Cillian Murphy como Doctor Doom, pero ¿el protagonista de Oppenheimer aceptaría unirse al UCM? Esto es lo que dijo.

En entrevista con Josh Horowitz - de 47 años de edad- el protagonista de Oppenheimer, el actor irlandés Cillian Murphy habló sobre el villano Doctor Doom.

Dando al fin respuesta a todo los fans que desean ver a Cillian Murphy -de 47 años de edad- siendo uno de los grandes villanos de Marvel.

Cillian Murphy (BBC)

Cillian Murphy se dice dispuesto a ser Doctor Doom con una condición

Al parecer el protagonista de Oppenheimer, el actor irlandés Cillian Murphy no le dice no así no más a cualquier papel que le ofrezcan.

Por lo que el actor Cillian Murphy que está triunfando con Oppenheimer estaría dispuesto a interpretar a Doctor Doom y unirse así a Marvel.

Sin embargo, Cillian Murphy si tendría sus condiciones para interpretar a uno de los grandes villanos de los The Fantastic Four en Marvel como lo es Doctor Doom.

Doctor Doom (ArtStation )

Pues la condición que Cillian Murphy pone para ser Doctor Doom es el guión, pues como bien se sabe el actor irlandés es bastante serio y exigente a lo hora de trabajar.

Sin embargo, esto no es factor a la hora de elegir un papel, sino para Cillian Murphy el guión es la parte importante para que se suba al barco del proyecto que le ofrezcan.

A esto Cillian Murphy dijo que no descarta interpretar al villano Doctor Doom de Marvel y está dispuesto a leer el guión si se lo hacen llegar.

“Siempre se trata del guión. Así que, si alguien me envía el guión, lo leeré. Y nunca se sabe lo que puede pasar; eso es lo que me gusta de este negocio. No tenía ni idea de que Nolan iba a llamarme en 2021 con Oppenheimer, ya sabes, simplemente sucede y esa es la belleza de esta industria, es tan impredecible y salvaje...”. Cillian Murphy

¿Cillian Murphy sería un perfecto Doctor Doom? El actor ya tiene experiencia siendo villano de comics

La carrera de Cillian Murphy lo ha posicionado como uno de los actores irlandeses más destacados en la industria cinematográfica.

Sin embargo, el actor Cillian Murphy también es conocido por su personalidad seria y hasta fría, así como bastante alejado de los medios y las cámaras.

Lo que hace que muchos se pregunten si ¿Cillian Murphy sería un perfecto Doctor Doom?

A esto te contamos que la carrera de Cillian Murphy ha hecho que el actor explore varios géneros, así como una gran diversidad de personajes.

Lo que hace que para Cillian Murphy los personajes de villanos de cómics no sea algo desconocido para el irlandés.

Pues Cillian Murphy dio vida al doctor Jonathan Crane alias El Espantapájaros en la trilogía de Batman de Christopher Nolan -de 52 años de edad-.

Por lo que Cillian Murphy sabe como es llevar la carga de un supervillano, sin embargo hasta ahora es solo un sueño verlo como Doctor Doom.

Pese a esto tras la declaraciones de Cillian Murphy, los fans esperan que Marvel las escuche y porqué no enviarle el guión.