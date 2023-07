La muerte de Pedro Armendáriz tiene una macabra relación con Robert Oppenheimer y los usuarios de redes sociales están indignados.

La “fiebre rosa” de Barbie vino acompañada de otra popular película, Oppenheimer del director Christopher Nolan.

Esta película habla de la vida de Robert Oppenheimer, el científico conocido como padre de la bomba atómica.

Participó en el Proyecto Manhattan, el cual tenía como finalidad descubrir las primeras armas nucleares.

Ahora, usuarios de TikTok señalan a Robert Oppenheimer como el “culpable” de la muerte de Pedro Armendáriz, el mítico actor del cine de oro mexicano.

¿Por qué se suicidó Pedro Armendáriz y que relación tiene con Robert Oppenheimer?

Uno de los actores más destacados de la época de oro del cine mexicano fue Pedro Armendáriz, quien murió en junio de 1963 en un hospital de Los Ángeles.

El actor tenía 51 años de edad, cuando fue diagnosticado con cáncer, el cual había invadido su cadera y riñón; el cáncer también habría afectado sus huesos.

Pedro Armendáriz (Tomada de video)

Pedro Armendáriz estaba grabando ‘James Bond, from Russia with Love’, cuando se encontraba en etapa terminal y no pudo terminar el rodaje.

Los dolores eran tan intensos que Pedro Armendáriz fue internado en el Hospital de la Universidad de Los Ángeles.

Fue ahí donde decidió quitarse la vida, con un arma de fuego que logró ingresar de contrabando.

Años antes de ser diagnosticado con cáncer, Pedro Armendáriz trabajó en una zona con altos indices de radioactividad, que cobró la vida de más de 40 personas.

¿Por qué le dio cáncer a Pedro Armendáriz? Robert Oppenheimer es responsable indirecto de su muerte

Cinco años antes de que Pedro Armendáriz enfermara de cáncer, fue parte de la película “The Conquetor” en 1956.

Este filme fue rodado cerca de St. George en el desierto de Utah, muy cerca del campo de prueba del gobierno de Estados Unidos, donde se probaban armas nucleares.

Se cree que la radioactividad de la zona influyó que Pedro Armendáriz y 92 personas más -incluido su protagonista John Wayne- enfermaran de cáncer.

Pedro Armendáriz (Instagram/@pedroarmendarizofficial)

El trabajo de Robert Oppenheimer habrían influido, en las siguientes investigaciones y pruebas nucleares.

Tras lanzar la primera bomba atómica en 1945, Estados Unidos siguió con las pruebas nucleares, ya que enfrentaban conflictos bélicos con Corea y vivían la “Guerra Fría” con Rusia.

Días antes de que iniciaran el rodaje de “The Conquetor”, se realizaron pruebas en St. George de la operación Upshot-Knothole y fue la primera vez que se lanzó un proyectil de artillería atómica.

Es por eso que los usuarios de TikTok señalan a Robert Oppenheimer, como el responsable de la muerte de Pedro Armendáriz.